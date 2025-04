日本人ボーイズグループONE OR EIGHTが、3月27日(木)からのMnet ”M COUNTDOWN”への出演を皮切りに、韓国の音楽番組に2週間に渡り出演。全員日本人ボーイズグループとしては異例の計10番組の連続出演を果たした。番組終了後に公開された音楽番組のYouTubeチャンネルには、韓国語だけではなく英語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・日本語など様々な国の言語で、「本当に世界を掴む人材だと思う」「ここまでライブパフォーマンスが強いグループって中々いないと思う」「実力とパフォーマンス力とビジュアル全てが素晴らしい」などの賞賛のコメントが寄せられた。

さらに、音楽番組だけではなく、ダンスに特化したYouTubeチャンネル”STUDIO CHOOM”や、生バンドのライブパフォーマンスのYouTubeチャンネル"its Live”にも出演し、ダンススキルとボーカル表現の両面で存在感を示した。特に”STUDIO CHOOM”では、ONE OR EIGHTの一糸乱れぬパフォーマンスが多くの注目を集め、すでに100万回再生を突破している。ONE OR EIGHTは、3月19日(水)に新曲「DSTM」をリリース。世界的ディーバ・リアーナの「Don't Stop The Music」を史上初めて公式サンプリングしており、本楽曲には原曲の「Don't Stop The Music」のプロデューサーであるStargateが、アメリカの若手作家とともに制作に携わっている。Michael Jackson「Wanna Be Startin' Somethin'」(1983)からリアーナの「Don't Stop the Music」(2007)そしてONE OR EIGHTの「DSTM」(2024)へとサンプリングという形で受け継がれたように、”音楽が鳴り続ける限り、僕らの挑戦は止まらない”という想いが本楽曲には込められているとのこと。史上初のサンプリングという点が大きな話題を呼び、さらに韓国音楽番組への出演も相まって、世界中から本楽曲に注目が集まり、MVの再生回数は現在1000万回を突破し、iTunes Song Chartの総合チャートにて、ブラジルおよびフィリピンで1位を獲得している。なお、日本では、3/19(水)に開催された「MTV VMAJ」にて、ONE OR EIGHTは、ダンス&ボーカルグループのシーンの中で更なる飛躍が期待される新人アーティストに贈られる特別賞「Upcoming Dance & Vocal Group」を受賞している。さらに、日経エンタテインメント!では「2025年の新主役100人」にも選出。韓国活動に続き、4月12日からメキシコ・アメリカ・ブラジル・アルゼンチンにおけるファンミーティングも控えている。