ユーロ圏　１０年債利回り格差 　仏８０ｂｐ、伊１２９ｂｐ　再び拡大　米中関税、報復の応酬で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:33時点）（%）
ドイツ　　　　2.557
フランス　　　3.36（+80）
イタリア　　　3.844（+129）
スペイン　　　3.316（+76）
オランダ　　　2.811（+25）
ギリシャ　　　3.544（+99）
ポルトガル　　　3.203（+65）
ベルギー　　　3.197（+64）
オーストリア　2.999（+44）
アイルランド　2.912（+36）
フィンランド　2.965（+41）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）