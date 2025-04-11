ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８０ｂｐ、伊１２９ｂｐ 再び拡大 米中関税、報復の応酬で
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８０ｂｐ、伊１２９ｂｐ 再び拡大 米中関税、報復の応酬で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:33時点）（%）
ドイツ 2.557
フランス 3.36（+80）
イタリア 3.844（+129）
スペイン 3.316（+76）
オランダ 2.811（+25）
ギリシャ 3.544（+99）
ポルトガル 3.203（+65）
ベルギー 3.197（+64）
オーストリア 2.999（+44）
アイルランド 2.912（+36）
フィンランド 2.965（+41）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:33時点）（%）
ドイツ 2.557
フランス 3.36（+80）
イタリア 3.844（+129）
スペイン 3.316（+76）
オランダ 2.811（+25）
ギリシャ 3.544（+99）
ポルトガル 3.203（+65）
ベルギー 3.197（+64）
オーストリア 2.999（+44）
アイルランド 2.912（+36）
フィンランド 2.965（+41）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）