HIPHOP/R&B ガールズグループ・XGが11日、2ndミニアルバム『AWE』から「IN THE RAIN」をリカットシングルとしてリリースし、ミュージックビデオと新ビジュアルを公開した。XGは、現地時間できょう11日から開催されるアメリカ最大級の音楽フェス『コーチェラ2025』(Coachella Valley Music and Arts Festival)において、同フェス最大規模の屋内ステージ「Sahara」のトリという大役を務める。XGは13日と20日に出演し、13日は午後10時55分に出演する予定。同ステージのトリに抜擢された日本人アーティストは過去におらず、XGが異例の大抜擢という快挙を成し遂げたことで多くの注目を集めている。

「IN THE RAIN」は、昨年11月にリリースされた2ndミニアルバム『AWE』の収録曲。雨音と繊細なギターサウンドが合わさることで、深い没入感をもたらすR&Bナンバーだ。現在開催中のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』でも披露されており、傘を使用したパフォーマンスが話題となっている。また、原曲の雰囲気を活かしつつもパワフルなEDMサウンドで生まれ変わった「IN THE RAIN x XDM」も収録する。ミュージックビデオでは、華やかさを抑えた控えめな感情表現と、シネマティックな雰囲気が際立つパフォーマンスを披露。新たに公開されたビジュアルはMVの世界観を踏襲しており、シックながらも個性的なメンバーたちの魅力が収められている。XGは現在、初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』を開催しており、この後、4月の中南米公演(サンパウロ、メキシコシティ)、シアトル公演を経て5月14日にツアーファイナルの東京ドーム公演を行う。ツアーファイナル同日には、6thシングル「MILLION PLACES」をリリースすることも発表されている。