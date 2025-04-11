Âç¸¶Í¥Çµ¡¢Ëá¤¤¢¤²¤é¤ì¤¿´°àú¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¡õ¥Ç¡¼¥È¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤ÇÌ¥ÎÏÃÆ¤±¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¤¬¡¢¤¢¤¹12ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Øar¡Ù5·î¹çÊ»¹æ¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¶»¥¥å¥óÉ¬¿Ü¡ª¥Ô¥Á¥Ã¤È¥Á¥ÓT¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ
¡¡Á°¹æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Âç¸¶¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤æ¡¼¤Î¡¼¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½Ü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Âç¸¶¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¡£Âè2²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÈÆü¾ï¤¬Î¾Î©¤·¤¿Ä®¡¦ÃæÌî¤òË¬¤ì¤ë¡£¾åÉÊ¤Ê¥·¥ã¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡ß¤Á¤ç¤³¤ó¤È¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤ê¸þ¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¡£¤Ö¤«¤Ã¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈà¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ô¥Á¥Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ÓT¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤â¡¢Âç¸¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÃÆ¤±¤ë¡£¥Ç¡¼¥È¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ä¥ë¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖGirl¡Çs Room Story¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£²È¤Ç¥Û¥Ã¤È¤¯¤Ä¤í¤°½÷¤Î»Ò¤ò±é¤¸¡¢Ëá¤¤¢¤²¤é¤ì¤¿´°àú¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÃå¤³¤Ê¤¹¡£Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬Çä¤ê¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¾Ò²ð¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤â¤°¤â¤°¤¹¤ë»Ñ¤ä¥¥å¡¼¥È¤Ê»õËá¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Âç¸¶¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï²ì´îÍÚ¹á¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¤¬¾þ¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢°ËÌîÈø·Å¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢±üÌîÁÔ¡ßËÅÄÍµÂç¡¢°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡ßÉðÆ£½á¡¢ÎëÌÚ¶Ç¡ßÆî±À¾©ÇÏ¡¢ME:I¡ÊMOMONA¡õRAN¡Ë¡¢EJ¡Ê&TEAM¡Ë¡¢THE RAMPAGE¡ÊµÈÌîËÌ¿Í¡¢ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¶»¥¥å¥óÉ¬¿Ü¡ª¥Ô¥Á¥Ã¤È¥Á¥ÓT¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ
¡¡Á°¹æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Âç¸¶¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤æ¡¼¤Î¡¼¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½Ü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Âç¸¶¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¡£Âè2²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÈÆü¾ï¤¬Î¾Î©¤·¤¿Ä®¡¦ÃæÌî¤òË¬¤ì¤ë¡£¾åÉÊ¤Ê¥·¥ã¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡ß¤Á¤ç¤³¤ó¤È¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤ê¸þ¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¡£¤Ö¤«¤Ã¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈà¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ô¥Á¥Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ÓT¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤â¡¢Âç¸¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÃÆ¤±¤ë¡£¥Ç¡¼¥È¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï²ì´îÍÚ¹á¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¤¬¾þ¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢°ËÌîÈø·Å¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢±üÌîÁÔ¡ßËÅÄÍµÂç¡¢°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡ßÉðÆ£½á¡¢ÎëÌÚ¶Ç¡ßÆî±À¾©ÇÏ¡¢ME:I¡ÊMOMONA¡õRAN¡Ë¡¢EJ¡Ê&TEAM¡Ë¡¢THE RAMPAGE¡ÊµÈÌîËÌ¿Í¡¢ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£