1分33秒で便器に座る信長に会いに行くタイムアタック！ 自称「史実に忠実」な戦国アクションゲーム『Yasuke Simulator』便座% RTA

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【RTA】PC Yasuke Simulator(体験版) 便座% 1分33秒』というリアス式海岸さんの動画です。

今、YasukeとNobunagaの真実が明かされる……。

普段以上にガバが多いのはすみません。

投稿者のリアス式海岸さんは、ゲームのクリアまでの時間、あるいは特定の条件を満たすまでの時間を競争する「RTA(リアルタイムアタック)」の動画や、映画紹介の動画を投稿しています。

今回の動画では、宣教師から織田信長へと進呈されて、信長が死去するまでの約15か月間仕えたという黒人「弥助」が主人公のアクションゲーム『Yasuke Simulator』でRTAします。

本タイトルは「弥助について徹底的なリサーチを行い、史実に忠実に作られている」そうです。

RTAは同じゲームであっても、ゴールとして設定した達成条件によってそれぞれレギュレーションが分かれます。

例えば、ゲーム内の達成度を「100%」にするなら「100%RTA」、達成度に関係なくクリアを目指すなら「any%RTA」と分かれ、記録もレギュレーションごとに競われます。

今回のレギュレーションは「便座%」だそうです。ゴールの条件に「便座」が関係しているようですが、詳しくは「見ればわかる」だそうです。

ムービーシーンからゲームが始まります。

富士山を正面に、帆船が何隻も日本に近づいていきます。

I am Oda Nobunaga. I am Daimyo!

我は織田信長。大名だ!

謎のオブジェクトを背に、織田信長が登場。

you shall be my samurai.

お前は我が侍となるのだ。

「侍になれ」と言われているのが、主人公の弥助です。

Yasuke. You will help me unify Japan, go now to the streets, fight your way up to Takatenjin Castle, controlled by the Takeda clan.

弥助。日本統一のために力を貸してくれ。さあ、街へ出て、武田家が支配する高天神城を目指して戦い抜いてくれ。

弥助は信長の命により、高天神城に向かうというストーリーのようです。

ムービーシーンが終わって、いよいよゲームスタートです。

気をつけの姿勢で並ぶ侍? の間を走り抜けます。

何故か城内にアスレチックがあり、前転で抜ける障害物があります。

前転よりダッシュで無理やり通る方が早いそうです。

続いての障害物は塹壕のような溝と有刺鉄線。

「史実に忠実」とは? と思う方もいるかもしれませんが、そういうゲームのようです。

ここは伏せた姿勢で障害物を潜り抜けるのが正攻法だそうです。

前転中に伏せの動作で前転をキャンセル、さらに伏せる動作をジャンプでキャンセルするという複雑な操作で素早く抜けていきます。

続いてはジャンプで足場を渡っていくアスレチックです。

まっすぐに左側の壁に向かって走ると……

壁を抜けられます。

壁の裏側の通路を走ってタイムを短縮します。

また壁をすり抜けてコースに復帰。

ジャンプアスレチックはまだ続きます。

壁際を走っていくこともできるとのことですが、普通にジャンプで進んだ方が早いため正攻法で進みます。

アスレチックを超えると何故かダルマが大量に転がっています。

このダルマは、弥助が触れると爆発します。

ダルマが爆発すると弥助はダウンしてしまい、タイムロスになります。

しかし、操作に慣れていないため、1回ダウンする前提で左端を直進するルートを選んだそうです。

さらに進むと自転車があります。

「Nobunagaは先進的なので自転車も持ってる」のだそうです。

さて、自転車で進む竹林ゾーンですが、この坂を利用します。

坂で角度を付けた状態で自転車から降りると……。

地面の下に潜り、謎の空間にワープします。

そして、目の前に洋式便器に座る信長が。

この信長に会うまでの時間を競うのが「便座%」のレギュレーションとのこと。

Yasuke, you found me. This is a bug and you need to restart the game. I am sorry.

弥助、我を見つけたな。これはバグなので、ゲームを再起動しろ。すまぬ。

話しかけて、非常に正直なセリフが出た時点でゴールです。

「史実に忠実」と自称する奇妙なゲームのRTA動画でした。

気になった方は、ぜひ下記のリンクから動画でもお楽しみください。

視聴者のコメント

Yosiki(洋式) Simulator の便座%?

Ψasukeって誰だよ

BGMが思いっきり西部劇的というか、口笛と硝煙が似合いそうなんですけど…w

物語の再現であって、歴史の再現とは言っていないし

再現度だけならアサクリシャドウズと互角

▼動画はこちらから視聴できます▼

『【RTA】PC Yasuke Simulator(体験版) 便座% 1分33秒』

https://www.nicovideo.jp/watch/sm44765929

