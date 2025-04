5月4日に開催の『RIZIN男祭り』(東京ドーム)で行われる「RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメント」の抽選会が11日に都内で行われ、1回戦4試合のカードが決定。日本人の上田幹雄とシビサイ頌真がいきなり対戦することになった。人材の少ない日本人ヘビー級だけに、ともに練習している上田とシビサイ。対戦が決定し上田は「なんとも言えない気持ちです、今日も実は一緒に練習してきたんで」と複雑な心境を明かすも、「こうなった以上、試合の時は関係ないんでやり合うだけだと思ってます。ここで勝って次は外国人選手になるかもしれないんで、そこに備えてしっかり勝ち切りたいと思います」と気持ちを切り替えた。

対するシビサイも「さっきまで練習して、くらった前蹴りのダメージも残っている」と穏やかな口調で語ったが、今後に向けて「一緒に練習していたってしょうがないので別々に練習します。もう目も合わせたくないし口もききたくないです。自分は自分のやれる練習をやって隣にいるやつをぶっ倒す」と一気に戦闘モードに入った。もう一人の日本人で両者と過去に対戦しているスダリオ剛は、ブラジルのジョゼ・アウグストと対戦が決定。「僕は一回戦誰でも良いと思っていたので、しっかり対策してやりたいと思います」と自身の戦いに集中し、決勝では「理想は日本人対決」と口にした。そのほか、この会見でダニエル・ジェームズ(アメリカ)、イズラムベック・ベクティベック・ウルー(キルギス)の出場も発表され、1回戦4試合が決まった。●「RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメント」1回戦・スダリオ剛 vs. ジョゼ・アウグスト・イズラムベック・バクティベック・ウルー vs. アレクサンダー・ソルダトキン・マレク・サモチュク vs. ダニエル・ジェームズ・上田幹雄 vs. シビサイ頌真