Crossfaithが2月に幕張メッセで開催したワンマンライヴ公演<OUR FAITH WILL NEVER DIE>が、7月2日(水)に映像作品としてリリースされることが明らかになった。この公演は最新アルバム『AЯK』ツアーのゴール地点でもあり、Crossfaithにとってキャリアの集大成ともなった。演目である「OUR FAITH WILL NEVER DIE」(=俺たちの信念は決して死なない)は、活動休止中に文字通りどん底まで墜ちたというバンドが、再びここから始めようとする決意を込めて書いたという、アルバム『AЯK』のラストを飾る楽曲「Canopus」のリリックから引用されている。

Live Blu-ray『OUR FAITH WILL NEVER DIE LIVE AT MAKUHARI』

2025年7月2日(水)発売

形態:Blu-ray(LPサイズジャケット)

価格:8,910円(税込価格)

品番:WPXL-90340

収録:2025.2.1 at 幕張メッセ



購入リンク:https://crossfaithjp.lnk.to/OFWND_BD



■形態(Blu-ray):1形態

【商品概要】

・OUR FAITH WILL NEVER DIE本編映像

・メンバー自身によるコメンタリー副音声収録

・AЯK Japan Tour 2024 "Road to Makuhari Messe” (ドキュメンタリー映像)



【封入特典】(※初回プレス分のみ)

・「OUR FAITH WILL NEVER DIE」ワンマンB2ポスター封入

・ステッカー



セットリスト

01. Leviathan

02. The Final Call

03. ZERO

04. HEADSHOT!

05. Jägerbomb

06. Make A Move

07. L.A.M.N feat. Bobby Wolfgang

08. DV;MM\ SY5T3M…

09. Endorphin

10. My Own Salvation

11. Fiction In Hope

12. Technologia

13. Demise And Kiss feat. Masato

14. Night Waves

15. Scarlett

16. Freedom feat. Rou Reynolds

- Drum Solo -

17. Catastrophe

18. Countdown To Hell

19. God Speed feat. WARGASM

ENCORE

20. Monolith

21. Afterglow

22. Canopus

※表記等が一部変更になる可能性があります



■店舗別オリジナル特典

Amazon.co.jp:ビジュアルシート3枚セット

楽天ブックス:アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング:トート型エコバッグ

全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通特典:A4クリアファイル



※一部のCDショップ(およびネットショッピングサイト)では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早めのご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ(およびネットショッピングサイト)にてご確認ください。

2025年7月2日(水)発売形態:Blu-ray(LPサイズジャケット)価格:8,910円(税込価格)品番:WPXL-90340収録:2025.2.1 at 幕張メッセ購入リンク:https://crossfaithjp.lnk.to/OFWND_BD■形態(Blu-ray):1形態【商品概要】・OUR FAITH WILL NEVER DIE本編映像・メンバー自身によるコメンタリー副音声収録・AЯK Japan Tour 2024 "Road to Makuhari Messe” (ドキュメンタリー映像)【封入特典】(※初回プレス分のみ)・「OUR FAITH WILL NEVER DIE」ワンマンB2ポスター封入・ステッカーセットリスト01. Leviathan02. The Final Call03. ZERO04. HEADSHOT!05. Jägerbomb06. Make A Move07. L.A.M.N feat. Bobby Wolfgang08. DV;MM\ SY5T3M…09. Endorphin10. My Own Salvation11. Fiction In Hope12. Technologia13. Demise And Kiss feat. Masato14. Night Waves15. Scarlett16. Freedom feat. Rou Reynolds- Drum Solo -17. Catastrophe18. Countdown To Hell19. God Speed feat. WARGASMENCORE20. Monolith21. Afterglow22. Canopus※表記等が一部変更になる可能性があります■店舗別オリジナル特典Amazon.co.jp:ビジュアルシート3枚セット楽天ブックス:アクリルキーホルダーセブンネットショッピング:トート型エコバッグ全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通特典:A4クリアファイル※一部のCDショップ(およびネットショッピングサイト)では特典プレゼントを実施していない場合がございます。※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早めのご予約をお勧めします。※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ(およびネットショッピングサイト)にてご確認ください。

リリース記念サイン会

対象店舗にて「OUR FAITH WILL NEVER DIE LIVE AT MAKUHARI」をご予約・ご購入頂いたお客様に先着でサイン会参加券をお渡し致します。



★日時:7月8日(火) START 18:30〜

会場:タワーレコード梅田NU茶屋町店

参加券対象店舗:タワーレコード梅田NU茶屋町店



★日時:7月11日(金) START 18:30〜

会場:タワーレコード福岡パルコ店

参加券対象店舗:タワーレコード福岡パルコ店



★日時:7月15日(火) START 18:30〜

会場:タワーレコード仙台パルコ店

参加券対象店舗:タワーレコード仙台パルコ店



★日時:7月17日(木) START 18:30〜

会場:タワーレコード名古屋パルコ店

参加券対象店舗:タワーレコード名古屋パルコ店



★日時:7月22日(火) START 18:00〜

会場:タワーレコード渋谷店 B1 CUT UP STUDIO

参加券対象店舗:タワーレコード渋谷店



参加方法その他詳細は下記をご確認ください。

https://wmg.jp/crossfaith/news/89968/

対象店舗にて「OUR FAITH WILL NEVER DIE LIVE AT MAKUHARI」をご予約・ご購入頂いたお客様に先着でサイン会参加券をお渡し致します。★日時:7月8日(火) START 18:30〜会場:タワーレコード梅田NU茶屋町店参加券対象店舗:タワーレコード梅田NU茶屋町店★日時:7月11日(金) START 18:30〜会場:タワーレコード福岡パルコ店参加券対象店舗:タワーレコード福岡パルコ店★日時:7月15日(火) START 18:30〜会場:タワーレコード仙台パルコ店参加券対象店舗:タワーレコード仙台パルコ店★日時:7月17日(木) START 18:30〜会場:タワーレコード名古屋パルコ店参加券対象店舗:タワーレコード名古屋パルコ店★日時:7月22日(火) START 18:00〜会場:タワーレコード渋谷店 B1 CUT UP STUDIO参加券対象店舗:タワーレコード渋谷店参加方法その他詳細は下記をご確認ください。https://wmg.jp/crossfaith/news/89968/

ライブ情報

<Crossfaith JAPAN TOUR 2025 - Paint The Target ->

2025年

7月9日(水)大阪・なんばHatch

7月10日(木)福岡・Zepp Fukuoka

7月16日(水)宮城・仙台GIGS

7月18日(金)名古屋・PORT BASE

7月24日(木)東京・豊洲PIT

OPEN 17:30 / START 18:30(全公演共通)



◆全国共通

スタンディング ¥6,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

2階指定席 ¥6,800 (税込・入場時別途ドリンク代) ※大阪・福岡・宮城・愛知公演のみ。

NEW AGE割 スタンディング \2,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き) ※NEW AGE割先行のみ受付



https://w.pia.jp/t/crossfaith2025/

※2次先行申し込みがまもなく開始予定となります



※その他の公演スケジュールについては以下をご参照ください

https://crossfaith.jp/schedule

<Crossfaith JAPAN TOUR 2025 - Paint The Target ->2025年7月9日(水)大阪・なんばHatch7月10日(木)福岡・Zepp Fukuoka7月16日(水)宮城・仙台GIGS7月18日(金)名古屋・PORT BASE7月24日(木)東京・豊洲PITOPEN 17:30 / START 18:30(全公演共通)◆全国共通スタンディング ¥6,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)2階指定席 ¥6,800 (税込・入場時別途ドリンク代) ※大阪・福岡・宮城・愛知公演のみ。NEW AGE割 スタンディング \2,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き) ※NEW AGE割先行のみ受付https://w.pia.jp/t/crossfaith2025/※2次先行申し込みがまもなく開始予定となります※その他の公演スケジュールについては以下をご参照くださいhttps://crossfaith.jp/schedule

リリース情報

アルバム『AЯK』発売中

購入/視聴リンク:https://CrossfaithJP.lnk.to/ARKPu



形態:CD/デジタル(ダウンロード&ストリーミング)

01. The Final Call

02. ZERO

03. My Own Salvation

04. God Speed feat. WARGASM

05. Warriors feat. MAH from SiM

06. HEADSHOT!

07. DV;MM\ SY5T3M…

08. L.A.M.N feat. Bobby Wolfgang

09. Night Waves

10. Afterglow

11. Canopus



・通常盤 (WPCL-13588) 3,300円(税込)

・HYPER EDITION(数量限定商品)13,800円(税込)

※CD(通常盤)とオリジナルアイテムをセットした数量限定商品(オフィシャルストアにて販売中)

https://speciesinc.world/collections/new/products/wpcl-13588-he

アルバム『AЯK』発売中購入/視聴リンク:https://CrossfaithJP.lnk.to/ARKPu形態:CD/デジタル(ダウンロード&ストリーミング)01. The Final Call02. ZERO03. My Own Salvation04. God Speed feat. WARGASM05. Warriors feat. MAH from SiM06. HEADSHOT!07. DV;MM\ SY5T3M…08. L.A.M.N feat. Bobby Wolfgang09. Night Waves10. Afterglow11. Canopus・通常盤 (WPCL-13588) 3,300円(税込)・HYPER EDITION(数量限定商品)13,800円(税込)※CD(通常盤)とオリジナルアイテムをセットした数量限定商品(オフィシャルストアにて販売中)https://speciesinc.world/collections/new/products/wpcl-13588-he

配信情報

◆U-NEXT配信情報

Crossfaith『OUR FAITH WILL NEVER DIE LIVE AT MAKUHARI』

【配信詳細】https://t.unext.jp/r/crossfaith

ライブ配信:2025年4月27日(日)19:00〜ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第〜2025年5月11日(日)23:59まで

◆U-NEXT配信情報Crossfaith『OUR FAITH WILL NEVER DIE LIVE AT MAKUHARI』【配信詳細】https://t.unext.jp/r/crossfaithライブ配信:2025年4月27日(日)19:00〜ライブ終了まで見逃し配信:配信準備完了次第〜2025年5月11日(日)23:59まで

関連リンク

◆Crossfaith オフィシャルサイト

◆Crossfaith レーベルサイト

◆Crossfaith オフィシャルX

◆Crossfaith オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Crossfaith レーベルサイト◆Crossfaith オフィシャルX◆Crossfaith オフィシャルYouTubeチャンネル

本映像作品は全22曲のライヴ本編に加えて、<Crossfaith AЯK Japan Tour 2024>に完全密着し同ツアーの裏側や共演したアーティストのコメントなどを含む『AЯK Japan Tour 2024 "Road to Makuhari Messe”』特典映像を収録。また、メンバー自身がライヴ映像を"総評”したコメンタリー副音声が収録される。また、リリースに伴い対象店舗での購入者を対象としたサイン会も全国5ヶ所で実施される。さらに、Crossfaithオンラインサイトにて4月25日より『LIVE AT MAKUHARI HYPER EDITION』受注販売が決定。こちらは限定Tシャツ、特別仕様ラミネートパス、特製ピックが同梱されたスペシャルパッケージとなる。詳細は近日発表予定とのこと。Crossfaithは今後、夏には欧州大型フェスティバル出演を含む各地公演に加え、7月には各地でスペシャルゲストを迎える2マン形式となるツアー<Crossfaith JAPAN TOUR 2025 - Paint The Target ->を開催する。