04 Limited Sazabysが、2025年6月21日(土)・22日(日) の2日間にわたって愛知県・モリコロパーク<愛・地球博記念公園>にて行われる野外フェス<YON FES 2025>の第2弾出演アーティストを発表した。今回、追加発表されたのは計8組。6月21日(土)にcoldrain、KALMA、Knosis、マカロニえんぴつが、6月22日(日)にSCAFULL KING、SHADOWS、UNISON SQUARE GARDEN、ネクライトーキーがそれぞれ出演する。

2025年6月21日(土)・22日(日) 愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)開場9:30 開演11:00 終演19:00 (各日共通予定)【出演アーティスト】6/21(土):04 Limited Sazabys / coldrain (NEW!!) / GLIM SPANKY / KALMA (NEW!!) / Knosis (NEW!!) /MONGOL800 / SHANK / Survive Said The Prophet / マカロニえんぴつ (NEW!!) / and more6/22(日):04 Limited Sazabys / Age Factory / HEY-SMITH / Hump Back / My Hair is Bad / SCAFULL KING (NEW!!) /SHADOWS (NEW!!) / UNISON SQUARE GARDEN (NEW!!) / ネクライトーキー (NEW!!) / and more【券種】6/21(土) 1日入場券¥12,000(税込) ※オリジナル特典付き6/22(日) 1日入場券¥12,000(税込) ※オリジナル特典付き6/21(土) 1日入場券¥10,000(税込)6/22(日) 1日入場券¥10,000(税込)【主催】YON FES 2025 実行委員会【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア【制作】DGエージェント【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION【問】SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100(12:00〜18:00)【HP】 https://yonfes.nagoya/feature/2025【X】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes )チケット先行■オフィシャルHP2次受付 (1日入場券 ※オリジナル特典付き/1日入場券)4/11(金)18:00〜4/20(日)23:59(抽選・お一人さま2枚まで)詳細:https://yonfes.nagoya/feature/2025