04 Limited Sazabys主催＜YON FES 2025＞第2弾出演アーティストを発表
04 Limited Sazabysが、2025年6月21日(土)・22日(日) の2日間にわたって愛知県・モリコロパーク＜愛・地球博記念公園＞にて行われる野外フェス＜YON FES 2025＞の第2弾出演アーティストを発表した。
今回、追加発表されたのは計8組。6月21日（土）にcoldrain、KALMA、Knosis、マカロニえんぴつが、6月22日（日）にSCAFULL KING、SHADOWS、UNISON SQUARE GARDEN、ネクライトーキーがそれぞれ出演する。
また、本日より＜YON FES 2025＞オフィシャルHP2次先行がスタートした。応募期間は4月11日(金)18:00〜4月20日(日)23:59となる。詳細は＜YON FES 2025＞特設サイトにて。
＜YON FES 2025＞
開場9:30 開演11:00 終演19:00 (各日共通予定）
【出演アーティスト】
6/21(土)：
04 Limited Sazabys / coldrain (NEW!!) / GLIM SPANKY / KALMA (NEW!!) / Knosis (NEW!!) /
MONGOL800 / SHANK / Survive Said The Prophet / マカロニえんぴつ (NEW!!) / and more
6/22(日)：
04 Limited Sazabys / Age Factory / HEY-SMITH / Hump Back / My Hair is Bad / SCAFULL KING (NEW!!) /
SHADOWS (NEW!!) / UNISON SQUARE GARDEN (NEW!!) / ネクライトーキー (NEW!!) / and more
【券種】
6/21(土) 1日入場券￥12,000(税込) ※オリジナル特典付き
6/22(日) 1日入場券￥12,000(税込) ※オリジナル特典付き
6/21(土) 1日入場券￥10,000(税込)
6/22(日) 1日入場券￥10,000(税込)
【主催】YON FES 2025 実行委員会
【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア
【制作】DGエージェント
【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION
【問】SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100(12:00〜18:00)
【HP】 https://yonfes.nagoya/feature/2025
【X】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes )
チケット先行
■オフィシャルHP2次受付 (1日入場券 ※オリジナル特典付き／1日入場券)
4/11(金)18:00〜4/20(日)23:59(抽選・お一人さま2枚まで)
詳細：https://yonfes.nagoya/feature/2025
関連リンク
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