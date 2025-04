<aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24.9」>の開催が決定した。「Love Like Pop vol.24.9」と意味深な数字がタイトルに付いた今回の公演は、12月6日7日の東京・国立代々木競技場 第一体育館と12月31日の大阪・大阪城ホールでのカウントダウンライブの2箇所3公演。アリーナでのライブは、2024年1月からスタートした<aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24」>以来約1年ぶりの開催となり、2015年12月31日大阪・大阪城ホールにて開催された初のカウントダウンライブ<Love Like Pop vol.18〜CountDown Live あっという間の最終日〜>以来、10年ぶりとなる。

<aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24.9」>

2025年12月6日(土) 【東京】国立代々木競技場 第一体育館 16:00/17:00

2025年12月7日(日) 【東京】国立代々木競技場 第一体育館 16:00/17:00

2025年12月31日(水) 【大阪】大阪城ホール 20:00/21:30 (カウントダウンライブ)



・チケット代:全席指定 9,200円(税込)



・チケット先行情報

Baby Peenats先行

受付:2025年4月14日(月)12:00 〜 2025年5月6日(火)23:59まで

*Official FC「Baby Peenats」のご登録が必要です



Team aiko先行

受付:2025年5月15日(木)12:00 〜 2025年6月1日(日)23:59まで

*モバイルサイト「Team aiko」のご登録が必要です



オフィシャル先行

受付:2025年6月13日(金)12:00 〜 2025年6月29日(日)23:59まで

*URLは後日発表



オフィシャル二次先行

受付:2025年8月19日(火)12:00 〜 2025年8月31日(日)23:59まで

*URLは後日発表



■一般発売日:後日発表



その他チケット販売に関する詳細や注意事項はこちら

https://aiko.com/topics/?id=7849

関連リンク

◆aiko オフィシャルサイト

◆aiko オフィシャルYouTubeチャンネル

◆aiko オフィシャルX

◆aiko オフィシャルInstagram

チケット最速先行は4月14日12時から、オフィシャルFC「Baby Peenats」先行にて受付開始。