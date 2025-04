▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 21本目▶2025年4月6日(日) 金沢vanvanV4▶書き手:渡邊一丘 (Dr)◆ ◆ ◆金沢でした。日本酒を美味しくいただきました。しかし。最初の一杯二杯は、“なるほど、これが手取川ね。かっこいいお酒だな!”とか“ふむふむ、天狗舞はちょっと古の雰囲気をまとってますな!”などと、勝手なコメントを言って楽しんでいるのですが、3杯目くらいになると、もうどれがどれだか分かりません。ただ美味しいだけです。そうやって酔っ払っていくわけです。

関連リンク



◆a flood of circle オフィシャルサイト◆a flood of circle オフィシャルX◆a flood of circle オフィシャルInstagram◆a flood of circle オフィシャルFacebook◆a flood of circle オフィシャルYouTubeチャンネル◆【連載】a flood of circle「THE WILD BUNNY DIARIES」