Ado、『オールナイトニッポンGOLD』に一夜限りの復活
Adoが 4月25日（金）22時よりオンエアされる『オールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで毎週金曜放送）のパーソナリティをつとめることが明らかになった。
週替わりのパーソナリティが登場して様々な番組を届ける『オールナイトニッポンGOLD』だが、Adoは2023年4月から1年間、毎週月曜日の『オールナイトニッポン』をレギュラーで担当していた。今回は約1年ぶりの復活放送となる。
番組では、「これでもベスト、尽くしたんですよ・・・」というテーマでメールを募集。また、レギュラー時代のコーナー「Adoレナリン」「あたしゃぁ〜」のコーナーも実施予定だ。詳細はオールナイトニッポンの公式Xにて発表される。
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■Adoコメント
なんとオールナイトニッポンに帰還します。これは一時帰国とでも言うのでしょうか。実家帰省ということでしょうか。なんでもよいのですが、再びオマエタチと一夜交わせると思うととても楽しみです。よろしくお願いいたします。
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ニッポン放送 『AdoのオールナイトニッポンGOLD』
ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送
パーソナリティ：Ado
番組メールアドレス ado＠allnightnippon.com
番組HP https://www.allnightnippon.com/gold/
番組X @Ann_Since1967 @ado_allnight
番組ハッシュタグ #AdoANNG
本番組はラジオのほか、スマートフォンやパソコンからはradikoを通じて聴くことができます 。
■『Adoのベストアドバム』
https://ado.lnk.to/best_adobumPR
【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+Blu-ray)】
※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売
PDCV-1247 14,300円(税込)
・LPサイズハードカバーBOX(サイズ：約H315mm×W315mm)
・2CD
・Blu-ray：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録
・グッズ：Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ：約H89 x W58mm / 箱サイズ：約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)
【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+DVD)】
※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売
PDCV-1248 14,300円(税込)
・LPサイズハードカバーBOX (サイズ：約H315mm×W315mm)
・2CD
・DVD：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録
・グッズ：Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ：約H89 x W58mm / 箱サイズ：約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)
【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+Blu-ray)】
TYCT-69342 8,800円(税込)
・2CD
・Blu-ray：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録
【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+DVD)】
TYCT-69343 8,800円(税込)
・2CD
・DVD：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録
【完全数量限定 シャカシャカアクリルチャーム盤(2CD+GOODS)】
TYCT-69344 4,950円(税込)
・2CD
・シャカシャカアクリルチャーム(サイズ：約H80mm x W100mm)
【通常盤 初回プレス(2CD)】
TYCT-69345/6 3,850円(税込)
・2CD
●全形態共通 封入特典
◯「Adoのベストアドバム」トレーディングカードを1枚ランダム封入、絵柄全4〜5種(予定)
※カードの絵柄は全形態共通
※通常盤はTYCT-69345/6通常盤(初回プレス)のみトレーディングカード封入。初回プレス終了後は封入しておりません。
◯スペシャル応募抽選用シリアルナンバー付きチラシ
▼CD収録予定楽曲
※曲順不同 ※全形態CD2枚組 ※収録曲は共通
●Disc1
うっせぇわ (詞曲・編曲：syudou)
阿修羅ちゃん (詞曲・編曲：Neru)
夜のピエロ (詞曲・編曲：biz)
クラクラ (作詞・作曲：meiyo / 編曲：菅野よう子×SEATBELTS)
ショコラカタブラ (作詞：かめりあ / 作曲：TAKU INOUE)
unravel (作詞・作曲：TK)
私は最強 (楽曲提供：Mrs. GREEN APPLE)
ウタカタララバイ (楽曲提供：FAKE TYPE.)
マザーランド (詞曲・編曲：煮ル果実)
向日葵 (作詞・作曲：みゆはん / 編曲：40mP)
新時代 (楽曲提供：中田ヤスタカ)
ギラギラ (詞曲・編曲：てにをは)
ルル (詞曲・編曲：MARETU)
Episode X (作詞・作曲：Ayase / 編曲：Ayase, Rockwell)
FREEDOM (詞曲・編曲：jon-YAKITORY)
ロックスター (作詞作曲：jon-YAKITORY)
唱 (作編曲：Giga, TeddyLoid / 作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.))
いばら (詞曲・編曲：Vaundy)
Value (詞曲・編曲：ポリスピカデリー)
心という名の不可解 (作詞作編曲：まふまふ)
●Disc2
初夏 (作詞・作曲：Ado / 編曲：三井律郎)
Hello Signals (詞曲・編曲：伊根)
逆光 (楽曲提供：Vaundy)
リベリオン (詞曲・編曲：Chinozo)
MIRROR (詞曲・編曲：なとり)
アタシは問題作 (詞曲・編曲：ピノキオピー)
行方知れず (作詞作編曲：椎名林檎)
愛して愛して愛して (詞曲・編曲：きくお)
Tot Musica (楽曲提供：澤野弘之)
DIGNITY (作詞：稲葉浩志 / 作曲：松本孝弘)
会いたくて (作詞・作曲：みゆはん / 編曲：みきとP)
エルフ (詞曲・編曲：てにをは)
永遠のあくる日 (詞曲・編曲：てにをは)
レディメイド (詞曲・編曲：すりぃ)
ラッキー・ブルート (詞曲・編曲：柊キライ)
過学習 (詞曲・編曲：伊根)
オールナイトレディオ (詞曲・編曲：Mitchie M)
わたしに花束 (作詞：shito, gom / 作曲：shito / 編曲：HoneyWorks)
踊 (作編曲：Giga, TeddyLoid / 作詞：DECO*27)
桜日和とタイムマシン (作詞作編曲：まふまふ)
▼Blu-ray / DVD収録内容
※完全数量限定デラックスBOX盤、初回限定『喜劇』盤のライブ映像は共通
■＜Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll＞
April 27 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)
May 04 Bangkok IMPACT Exhibition Hall 5-6
May 08 Manila Mall of Asia
May 11 Taipei Linkou Arena
May 15 Seoul KINTEX Hall 9
May 18 Hong Kong AsiaWorld-Arena
May 21 Singapore Singapore Indoor Stadium
May 25 Sydney Qudos Bank Arena
May 27 Melbourne Rod Laver Arena
June 10 Antwerp Sportpaleis
June 14 Copenhagen Royal Arena
June 17 Berlin Uber Arena
June 19 London The O2
June 21 Amsterdam Ziggo Dome
June 25 Paris Accor Arena
June 29 Barcelona Palau Sant Jordi
July 02 Milan Unipol Forum
July 10 Seattle, WA Tacoma Dome
July 13 San Jose, CA SAP Center
July 16 Los Angeles, CA Crypto.com Arena
July 19 Phoenix, AZ Footprint Center
July 22 Fort Worth, TX Dickies Arena
July 24 Duluth, GA Gas South Arena
July 26 Orlando, FL Kia Center
July 29 Baltimore, MD CFG Bank Arena
July 31 Chicago, IL United Center
Aug 03 Toronto, ON Scotiabank Arena
Aug 05 Newark, NJ Prudential Center
Aug 08 Mexico City Arena Ciudad de Mexico
Aug 13 São Paulo Espaco Unimed
Aug 15 Buenos Aires Movistar Arena
Aug 18 Santiago Movistar Arena
Aug 24 Honolulu, HI Blaisdell Arena
■＜オープニングスペシャルライブ＞
▼大阪・関西万博公式HP情報ページ
https://www.expo2025.or.jp/en/news/news-20240918-01/
関連リンク
◆＜WORLD TOUR 2025 “Hibana”＞特設サイト
◆Ado レーベルサイト
◆Ado オフィシャルTwitter
◆Ado オフィシャルTikTok
◆Ado オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Ado オフィシャルShop