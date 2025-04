Adoが 4月25日(金)22時よりオンエアされる『オールナイトニッポンGOLD』(ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで毎週金曜放送)のパーソナリティをつとめることが明らかになった。週替わりのパーソナリティが登場して様々な番組を届ける『オールナイトニッポンGOLD』だが、Adoは2023年4月から1年間、毎週月曜日の『オールナイトニッポン』をレギュラーで担当していた。今回は約1年ぶりの復活放送となる。

2025年4月9日(水)発売https://ado.lnk.to/best_adobumPR【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+Blu-ray)】※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売PDCV-1247 14,300円(税込)・LPサイズハードカバーBOX(サイズ:約H315mm×W315mm)・2CD・Blu-ray:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録・グッズ:Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ:約H89 x W58mm / 箱サイズ:約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+DVD)】※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売PDCV-1248 14,300円(税込)・LPサイズハードカバーBOX (サイズ:約H315mm×W315mm)・2CD・DVD:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録・グッズ:Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ:約H89 x W58mm / 箱サイズ:約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+Blu-ray)】TYCT-69342 8,800円(税込)・2CD・Blu-ray:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+DVD)】TYCT-69343 8,800円(税込)・2CD・DVD:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録【完全数量限定 シャカシャカアクリルチャーム盤(2CD+GOODS)】TYCT-69344 4,950円(税込)・2CD・シャカシャカアクリルチャーム(サイズ:約H80mm x W100mm)【通常盤 初回プレス(2CD)】TYCT-69345/6 3,850円(税込)・2CD●全形態共通 封入特典◯「Adoのベストアドバム」トレーディングカードを1枚ランダム封入、絵柄全4〜5種(予定)※カードの絵柄は全形態共通※通常盤はTYCT-69345/6通常盤(初回プレス)のみトレーディングカード封入。初回プレス終了後は封入しておりません。◯スペシャル応募抽選用シリアルナンバー付きチラシ▼CD収録予定楽曲※曲順不同 ※全形態CD2枚組 ※収録曲は共通●Disc1うっせぇわ (詞曲・編曲:syudou)阿修羅ちゃん (詞曲・編曲:Neru)夜のピエロ (詞曲・編曲:biz)クラクラ (作詞・作曲:meiyo / 編曲:菅野よう子×SEATBELTS)ショコラカタブラ (作詞:かめりあ / 作曲:TAKU INOUE)unravel (作詞・作曲:TK)私は最強 (楽曲提供:Mrs. GREEN APPLE)ウタカタララバイ (楽曲提供:FAKE TYPE.)マザーランド (詞曲・編曲:煮ル果実)向日葵 (作詞・作曲:みゆはん / 編曲:40mP)新時代 (楽曲提供:中田ヤスタカ)ギラギラ (詞曲・編曲:てにをは)ルル (詞曲・編曲:MARETU)Episode X (作詞・作曲:Ayase / 編曲:Ayase, Rockwell)FREEDOM (詞曲・編曲:jon-YAKITORY)ロックスター (作詞作曲:jon-YAKITORY)唱 (作編曲:Giga, TeddyLoid / 作詞:TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.))いばら (詞曲・編曲:Vaundy)Value (詞曲・編曲:ポリスピカデリー)心という名の不可解 (作詞作編曲:まふまふ)●Disc2初夏 (作詞・作曲:Ado / 編曲:三井律郎)Hello Signals (詞曲・編曲:伊根)逆光 (楽曲提供:Vaundy)リベリオン (詞曲・編曲:Chinozo)MIRROR (詞曲・編曲:なとり)アタシは問題作 (詞曲・編曲:ピノキオピー)行方知れず (作詞作編曲:椎名林檎)愛して愛して愛して (詞曲・編曲:きくお)Tot Musica (楽曲提供:澤野弘之)DIGNITY (作詞:稲葉浩志 / 作曲:松本孝弘)会いたくて (作詞・作曲:みゆはん / 編曲:みきとP)エルフ (詞曲・編曲:てにをは)永遠のあくる日 (詞曲・編曲:てにをは)レディメイド (詞曲・編曲:すりぃ)ラッキー・ブルート (詞曲・編曲:柊キライ)過学習 (詞曲・編曲:伊根)オールナイトレディオ (詞曲・編曲:Mitchie M)わたしに花束 (作詞:shito, gom / 作曲:shito / 編曲:HoneyWorks)踊 (作編曲:Giga, TeddyLoid / 作詞:DECO*27)桜日和とタイムマシン (作詞作編曲:まふまふ)▼Blu-ray / DVD収録内容※完全数量限定デラックスBOX盤、初回限定『喜劇』盤のライブ映像は共通

■<Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll>



April 26 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)April 27 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)May 04 Bangkok IMPACT Exhibition Hall 5-6May 08 Manila Mall of AsiaMay 11 Taipei Linkou ArenaMay 15 Seoul KINTEX Hall 9May 18 Hong Kong AsiaWorld-ArenaMay 21 Singapore Singapore Indoor StadiumMay 25 Sydney Qudos Bank ArenaMay 27 Melbourne Rod Laver ArenaJune 10 Antwerp SportpaleisJune 14 Copenhagen Royal ArenaJune 17 Berlin Uber ArenaJune 19 London The O2June 21 Amsterdam Ziggo DomeJune 25 Paris Accor ArenaJune 29 Barcelona Palau Sant JordiJuly 02 Milan Unipol ForumJuly 10 Seattle, WA Tacoma DomeJuly 13 San Jose, CA SAP CenterJuly 16 Los Angeles, CA Crypto.com ArenaJuly 19 Phoenix, AZ Footprint CenterJuly 22 Fort Worth, TX Dickies ArenaJuly 24 Duluth, GA Gas South ArenaJuly 26 Orlando, FL Kia CenterJuly 29 Baltimore, MD CFG Bank ArenaJuly 31 Chicago, IL United CenterAug 03 Toronto, ON Scotiabank ArenaAug 05 Newark, NJ Prudential CenterAug 08 Mexico City Arena Ciudad de MexicoAug 13 São Paulo Espaco UnimedAug 15 Buenos Aires Movistar ArenaAug 18 Santiago Movistar ArenaAug 24 Honolulu, HI Blaisdell Arena