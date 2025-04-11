矢野妃菜喜、真山りか（私立恵比寿中学）とのコラボシングル決定
矢野妃菜喜が真山りか（私立恵比寿中学）ととコラボレーションしたシングル 「鏡YO鏡 feat.真山りか（私立恵比寿中学）」 を6月25日(水)にリリースすることが決定した。
2人は矢野が私立恵比寿中学メンバーとして活動していた頃からの仲間でもあり、親友同士。そんな関係性から生まれた楽曲「鏡YO鏡 feat.真山りか（私立恵比寿中学）」 は、矢野妃菜喜の楽曲「ブルジョワタオル」や「ありがとうだよ」、そして私立恵比寿中学のメジャーデビュー曲「仮契約のシンデレラ」や最新曲「SCHOOL DAYS」を手掛ける杉山勝彦が担当したダンスチューンとなっている。
リリース発表にあわせ、Webサイト「ROCKET EXPRESS」ではサイン入りポスターがもらえる「早期予約キャンペーン」もスタートしている。
ニューシングル「鏡YO鏡 feat.真山りか(私立恵比寿中学)」
価格：￥2,800 （税込）
収録内容
1. 鏡YO鏡 feat.真山りか（私立恵比寿中学）
作詞：杉山勝彦 作曲：杉山勝彦・GINPEI
2. エナジードリンク
作詞：矢野妃菜喜 作曲：ヘリP
3. Jumpin’
作詞：2Ki4Mi 作曲：DJMass MAD Izm*
4. 鏡YO鏡 -Instrumental-
5. エナジードリンク -Instrumental-
6. Jumpin’ -Instrumental-
■【サイン入りポスタープレゼント】 早期予約キャンペーン
★SMA VOICE会員限定早期予約特典★
https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2068210100_fc
特典：直筆サイン入りA２ポスター（絵柄：バージョンA）
受付期間：4/11(金)18:00〜4/20(日)23:59
★一般早期予約特典★
https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2068210100
特典：プリントサイン入り A2ポスター （絵柄：バージョンB）
受付期間：4/11(金)18:00〜4/20(日)23:59
＜矢野妃菜喜 LIVE 2025 〜Girls in the Mirror World〜＞
https://www.club-quattro.com/shibuya/#access
＜昼公演＞開場 13:15／開演 14:00
＜夜公演＞開場 18:15／開演 19:00
チケット：スタンディング(整理番号付き)：8,500円(税込)
▼イープラス先行受付
https://eplus.jp/yanohinaki/
受付期間：4/11(金)12:00〜4/27(日)23:59
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