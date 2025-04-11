矢野妃菜喜が真山りか（私立恵比寿中学）ととコラボレーションしたシングル 「鏡YO鏡 feat.真山りか（私立恵比寿中学）」 を6月25日(水)にリリースすることが決定した。

2人は矢野が私立恵比寿中学メンバーとして活動していた頃からの仲間でもあり、親友同士。そんな関係性から生まれた楽曲「鏡YO鏡 feat.真山りか（私立恵比寿中学）」 は、矢野妃菜喜の楽曲「ブルジョワタオル」や「ありがとうだよ」、そして私立恵比寿中学のメジャーデビュー曲「仮契約のシンデレラ」や最新曲「SCHOOL DAYS」を手掛ける杉山勝彦が担当したダンスチューンとなっている。

また、コラボシングルにはタイトル曲のほか、ヘリPが手掛ける爽やかで心地良いサウンドに、矢野妃菜喜自身が歌詞をつづった、優しく背中を押してくれる応援歌「エナジードリンク」を収録。さらに、DJMass MAD Izm*×2Ki4Miが手掛ける矢野妃菜喜史上最もヒップでホップな楽曲「Jumpin’」が収録される。

リリース発表にあわせ、Webサイト「ROCKET EXPRESS」ではサイン入りポスターがもらえる「早期予約キャンペーン」もスタートしている。

ニューシングル「鏡YO鏡 feat.真山りか(私立恵比寿中学)」

2025年6月25日(水)発売
価格：￥2,800 （税込）

収録内容
1. 鏡YO鏡 feat.真山りか（私立恵比寿中学）
　　作詞：杉山勝彦　作曲：杉山勝彦・GINPEI
2. エナジードリンク
　　作詞：矢野妃菜喜　作曲：ヘリP
3. Jumpin’
　作詞：2Ki4Mi　作曲：DJMass MAD Izm*
4. 鏡YO鏡 -Instrumental-
5. エナジードリンク -Instrumental-
6. Jumpin’ -Instrumental-

■【サイン入りポスタープレゼント】 早期予約キャンペーン
★SMA VOICE会員限定早期予約特典★
https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2068210100_fc
特典：直筆サイン入りA２ポスター（絵柄：バージョンA）
受付期間：4/11(金)18:00〜4/20(日)23:59

★一般早期予約特典★
https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2068210100
特典：プリントサイン入り A2ポスター （絵柄：バージョンB）
受付期間：4/11(金)18:00〜4/20(日)23:59

＜矢野妃菜喜 LIVE 2025 〜Girls in the Mirror World〜＞

2025年8月23日(土)渋谷クラブクアトロ
https://www.club-quattro.com/shibuya/#access
＜昼公演＞開場 13:15／開演 14:00
＜夜公演＞開場 18:15／開演 19:00
チケット：スタンディング(整理番号付き)：8,500円(税込)

▼イープラス先行受付
https://eplus.jp/yanohinaki/
受付期間：4/11(金)12:00〜4/27(日)23:59