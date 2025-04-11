¥í¥Ã¥Á¡¦Ãæ²¬¡¡¹Ã»Ò±à¤Îºå¿À¡½ÃæÆüÀï¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¡ÈÄ¾µåÍ½¹ð¡ÉºÆ¸½¤â¡Ä
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯4·î11Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥í¥Ã¥Á¡¦Ãæ²¬¤¬11Æü¡¢ºå¿À¡½ÃæÆüÀï¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ²¬¤ÏSADA¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢06Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬¥«¥Ö¥ì¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡ÈÄ¾µåÍ½¹ð¡É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÆ¸½¡£¤·¤«¤·²ñ¾ì¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤ÁÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤º¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌµÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Åêµå¤ÏÂç¤¤¯»°ÎÝÊý¸þ¤Ø¤½¤ì¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥ÄSADA¤Îº´ÅÄÅ¸Î´¼ÒÄ¹¤Ø¤Î¡È´í¸±µå¡É¤Ë¡£Ãæ²¬¤Ï¡ÖÉô²¼¤ÎÊý¤«¤é¡È¤¼¤ÒÆ¬¤ÎÊý¤Ë¡Ä¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£SADA¤Î¼Ò°÷¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï80ÅÀ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Åêµå¤È¤·¤Æ¤Ï0ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£