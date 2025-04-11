¸µÊõÄÍ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¡¦²ÚÍ¥´õ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤Ç¥É¥é¥Þ½Ð±é¡¡¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¶¦±é¤ÎÀî±ÉÍûÆà¤Î¼ç±éºî¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¸µÊõÄÍ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤ÇÇÐÍ¥¤Î²ÚÍ¥´õ¤¬¡¢Àî±ÉÍûÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï4·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥á¥Þ¥Í¡ª ¡Ý¥À¥á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡Ý¡Ù¡Ê20Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬11Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÀîÅçÎè»Ò¡ÊµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ë¤ÎÉô²¼¤Ç¤¢¤ëTOYO ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó·ÝÇ½1Éô¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¾®¾¾Àé½©¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî±ÉÍûÆà¤È¶¦±é¤â¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ëÍ½´¶¤Î²ÚÍ¥´õ
¡¡º£ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÎäÅ°¥ÉSÉôÄ¹¡¦ºÔÀî¿¿°ìÏº¡Ê°ÂÅÄ¸²¡ËÎ¨¤¤¤ë¥ï¥±¥¢¥ê¡õ¥¯¥»¥Ä¥è·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÁã·¢¡¦TOYO¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó·ÝÇ½4Éô¡£¿·¿Í¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÀÅÄÀîÈþÏÂ¡ÊÀî±É¡Ë¤Ï¡¢ÉôÄ¹¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³³¤Ã¤×¤Á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò¶î¤±²ó¤ë¡£Çç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤º¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÆ¶»¡ÎÏ¤È±éµ»ÎÏ¤Ç¥À¥á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤Æ¤âÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢¿ÍÀ¸¥ê¥Ù¥ó¥¸¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²Ú¤Ï¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤ò·Ð¤Æ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Ø¥Þ¥É¥â¥¢¥¼¥ë¡¦¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡Ù¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¡£¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï·Ý¼Ô¤ÎµÆÀéÂå¤ò±ð¤ä¤«¤Ë±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£º£²ó±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤òÍÊ¤¹¤ëTOYO ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó·ÝÇ½1Éô¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¾®¾¾¡£Îè»Ò¤ÎÉô²¼¤ÇÊ¢¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾®¾¾¤ÏÎè»Ò¤Î»Ø¼¨¤òÁÇÁá¤¯¼Â¹Ô¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤¬¡¢Îè»Ò¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯µ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÌÌ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£¾å»Ê¤ÎÎè»Ò¤ÈºÔÀî¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÈþÏÂ¤Î¾ã³²¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤â¤¿¤À¤è¤¦¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÀî±É¤È¤Ï¡¢ÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤ÇÆ±Î½Ìò¤ò±é¤¸¡¢Ä¹¤¤¸ø±é´ü´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÌÁÍ§¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤Ë¡¢Àî±É¤«¤é¤Ï¡ÖÉñÂæ¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î2¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç°ì½ï¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ú¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÎÁêÃÌ»ö¤ò²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¤¿¤ÀÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¸ø±à¤Ç1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Í¥¤·¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î²Ú¤Á¤ã¤ó¤Ï¾åÉÊ¤Ç¡¢Î©¤Á¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤â¤¹¤Æ¤¤Ê½÷À¡£º£²ó¤ÎÌòÊÁ¤ä°áÁõ¤¬¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç²Ú¤Á¤ã¤ó¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£²ÚÍ¥´õ¡Ê¾®¾¾Àé½©Ìò¡Ë
¡½¡½Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
ºÇ½é¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÎÌò¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼ÂºÝ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À°õ¾Ý¤Ï¡£
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÏÂ¤µ¤ó¤¬¿Éíå¡Ê¤·¤ó¤é¤Ä¡Ë¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿´¤òÁÇÄ¾¤Ë²ò¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤òÁ°¤Ë¸þ¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤«¤éÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Àî±ÉÍûÆà¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
½é¤á¤ÆÀî±É¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿¤Î¤¬ÉñÂæ¤Î¤±¤¤¤³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·ºÍ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1ÆüÌÜ¤«¤é´°àú¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÍÇ½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¢¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤¤¤Ä¤â´¶¿´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Àî±É¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Î»þ¤â¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀî±É¤µ¤ó¤Î¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉñÂæ¤âº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤â¼ç±é¤Ç¡¢°ìÈÖÂçÊÑ¤ÊÎ©¾ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤·¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤È·èÃÇÎÏ¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¤ÆÂº·É¤¹¤ë¤È¤³¤í¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÀî±É¤µ¤ó¤ÏÈþÏÂ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤ä¥Æ¥¥Ñ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÈþÏÂ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡£
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÁ°¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë°Â¿´´¶¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤¯¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÇ½ÎÏ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî±ÉÍûÆà¤È¶¦±é¤â¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ëÍ½´¶¤Î²ÚÍ¥´õ
¡¡º£ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÎäÅ°¥ÉSÉôÄ¹¡¦ºÔÀî¿¿°ìÏº¡Ê°ÂÅÄ¸²¡ËÎ¨¤¤¤ë¥ï¥±¥¢¥ê¡õ¥¯¥»¥Ä¥è·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÁã·¢¡¦TOYO¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó·ÝÇ½4Éô¡£¿·¿Í¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÀÅÄÀîÈþÏÂ¡ÊÀî±É¡Ë¤Ï¡¢ÉôÄ¹¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³³¤Ã¤×¤Á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò¶î¤±²ó¤ë¡£Çç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤º¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÆ¶»¡ÎÏ¤È±éµ»ÎÏ¤Ç¥À¥á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤Æ¤âÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢¿ÍÀ¸¥ê¥Ù¥ó¥¸¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾®¾¾¤ÏÎè»Ò¤Î»Ø¼¨¤òÁÇÁá¤¯¼Â¹Ô¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤¬¡¢Îè»Ò¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯µ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÌÌ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£¾å»Ê¤ÎÎè»Ò¤ÈºÔÀî¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÈþÏÂ¤Î¾ã³²¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤â¤¿¤À¤è¤¦¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÀî±É¤È¤Ï¡¢ÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤ÇÆ±Î½Ìò¤ò±é¤¸¡¢Ä¹¤¤¸ø±é´ü´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÌÁÍ§¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤Ë¡¢Àî±É¤«¤é¤Ï¡ÖÉñÂæ¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î2¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç°ì½ï¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ú¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÎÁêÃÌ»ö¤ò²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¤¿¤ÀÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¸ø±à¤Ç1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Í¥¤·¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î²Ú¤Á¤ã¤ó¤Ï¾åÉÊ¤Ç¡¢Î©¤Á¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤â¤¹¤Æ¤¤Ê½÷À¡£º£²ó¤ÎÌòÊÁ¤ä°áÁõ¤¬¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç²Ú¤Á¤ã¤ó¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£²ÚÍ¥´õ¡Ê¾®¾¾Àé½©Ìò¡Ë
¡½¡½Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
ºÇ½é¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÎÌò¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼ÂºÝ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À°õ¾Ý¤Ï¡£
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÏÂ¤µ¤ó¤¬¿Éíå¡Ê¤·¤ó¤é¤Ä¡Ë¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿´¤òÁÇÄ¾¤Ë²ò¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤òÁ°¤Ë¸þ¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤«¤éÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Àî±ÉÍûÆà¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
½é¤á¤ÆÀî±É¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿¤Î¤¬ÉñÂæ¤Î¤±¤¤¤³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·ºÍ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1ÆüÌÜ¤«¤é´°àú¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÍÇ½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¢¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤¤¤Ä¤â´¶¿´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Àî±É¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Î»þ¤â¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀî±É¤µ¤ó¤Î¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉñÂæ¤âº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤â¼ç±é¤Ç¡¢°ìÈÖÂçÊÑ¤ÊÎ©¾ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤·¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤È·èÃÇÎÏ¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¤ÆÂº·É¤¹¤ë¤È¤³¤í¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÀî±É¤µ¤ó¤ÏÈþÏÂ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤ä¥Æ¥¥Ñ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÈþÏÂ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡£
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÁ°¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë°Â¿´´¶¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤¯¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÇ½ÎÏ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£