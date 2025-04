11日、シンガーソングライター・aikoのライブツアー『Love Like Pop vol.24.9』の開催が発表された。意味深な数字が冠された今回のツアーは、12月6日、7日の東京・国立代々木競技場 第一体育館と、カウントダウンライブとなる12月31日の大阪城ホールでの2ヶ所3公演となる。アリーナでのライブは、2024年1月からスタートした『Love Like Pop vol.24』以来、約1年ぶりとなり、カウントダウンライブは15年12月31日に大阪城ホールにて開催された『Love Like Pop vol.18〜CountDown Live あっという間の最終日〜』以来、10年ぶりとなる。

オフィシャルファンクラブ「Baby Peenats」では14日正午からチケットの先行受付を開始する。また、30日に発売される46thシングル「シネマ/カプセル」から「カプセル」が配信開始となっている。同曲は8日に放送がスタートしたテレビアニメ『アポカリプスホテル』(日本テレビほか/毎週火曜 深1:34)のエンディングテーマ。配信スタートにともない、同アニメのオリジナルグッズが当たる配信シェアキャンペーンがスタートしている。詳しくはキャンペーン特設サイトならびにaikoオフィシャルSNSやホームページで確認できる。なお、ニューシングルには、表題曲のほかに新曲「燃えた涙 月とライター」がカップリングとして収録される。初回限定仕様盤には、フリーライブ『Love Like Aloha vol.7 director’s cut』の映像が収録されたBlu-ray/DVDが付属する。副音声として「aiko福音声」も収録される。■aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24.9」概要・12月6日(土) 東京・国立代々木競技場 第一体育館 開場 午後4時/開演 午後5時・12月7日(日) 東京・国立代々木競技場 第一体育館 開場 午後4時/開演 午後5時・12月31日(水) 大阪城ホール 開場 午後8時/午後9時30分(カウントダウンライブ)