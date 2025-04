34％が、自分の職場では賃上げがなく取り残されていると感じると回答！RSG／NEXER「賃上げ」に関するアンケート

RSGは、NEXERと共同で「賃上げ」に関するアンケートを実施し、結果をサイト内にて公開しました。

RSG/NEXER「賃上げ」に関するアンケート

調査手法 :インターネットでのアンケート

調査期間 :2025年3月24日〜4月2日

調査対象者:事前調査で「現在会社員として働いている」と回答した全国の男女

有効回答 :500サンプル

■賃上げ実感はどれくらい?働く人たちの本音を調査!

物価の上昇や生活費の負担が増す中で、注目されているのが「賃上げ」。

ニュースでは賃上げの動きが報じられていますが、実際に働く人たちはその恩恵をどれほど感じているのでしょうか?

そこで今回は株式会社NEXERと共同で、事前調査で「現在会社員として働いている」と回答した全国の男女500名を対象に、「賃上げ」についてのアンケートをおこないました。

<質問内容>

質問1:最近の賃上げ傾向に関してどう感じていますか?

質問2:その理由を教えてください。

質問3:あなた自身は賃上げされましたか?

質問4:どれくらい上昇しましたか?

質問5:賃上げについて、不公平感などを感じたことはありますか?

質問6:その理由を教えてください。

質問7:現在の職場の昇給制度についての不満はありますか?

質問8:その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■34%が、自分の職場では賃上げがなく取り残されていると感じる

まずは、最近の賃上げ傾向に関してどう感じているか聞いてみました。

最近の賃上げ傾向に関してどう感じるか

34%の方が「自分の職場では賃上げがなく取り残されていると感じる」と回答しています。

それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

◆「自分の職場では賃上げがなく、取り残されていると感じる」回答理由

・給料が変わってないから。

(20代・男性)

・職場では何も変わらずに今後も変わらなさそうなので不満が募っているから。

(30代・女性)

・もともと給料が高いと言われていた業種だったが今は他のところも同じ給料に。

なのに昔の感覚で賃上げがなかなか行われない。

(30代・男性)

・賃上げしている企業がうらやましい。

主に大きい会社だけではないかと思う。

(40代・女性)

・大企業しか賃上げしてないし、中間管理職は何も変わらず、仕事が出来ない若手だけが賃上げされ、納得できない。

(40代・女性)

◆「賃上げはあったが、物価上昇のほうが大きいと感じる」回答理由

・お店やスーパー、コンビニなどの商品など全体的に価格が高くなっているため。

(20代・男性)

・賃金が上がったところで、買えるものが沢山増えたという訳でもないため。

(20代・女性)

・給料が上がってうれしかったけど、お米などの食料品が上がって趣味に使える金額が以前と同じくらいだったから。

(30代・男性)

・ほとんどの物の値段が上がっているので給料が上がってもそれに追いつけない。

(30代・男性)

・賃上げは感じているが、物価が高すぎて困窮している。

特に米やガソリン。

(30代・女性)

◆「賃上げが将来的に続くのか不安がある」回答理由

・毎年昇給するか心配。

(30代・男性)

・賃上げが一時的なものなのではないかと不安になる。

(30代・男性)

■57.4%が賃上げに不公平感などを感じたことが「ある」

続いて、自身は賃上げされたか聞いてみました。

あなた自身は賃上げされましたか

賃上げされた方は38.8%のようです。

どれくらい上昇したのかも合わせて聞いてみました。

どのくらい上昇したか

「5%以上」賃上げされた方が26.3%いる一方で、「5%未満」は73.7%の方が回答しています。

さらに、賃上げについて不公平感などを感じたことはあるか聞いてみました。

賃上げについて不公平感を感じたことはあるか

57.4%と半数以上の方が、賃上げについて不公平感などを感じたことが「ある」と回答しています。

それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

◆賃上げについて不公平感などを感じたことが「ある」回答理由

・格差ができて生活水準の高さの違いがうまれるから。

(20代・女性)

・仕事内容は変わらないのに、場所によって賃上げされているためです。

(20代・女性)

・上がる人と上がらない人がいるから。

(30代・男性)

・仕事ができなくても在籍年数で一番貰っている人が居るので不公平だと感じるから。

(30代・女性)

・働いている会社で全然違う。

国からお金を出して働いている人全員賃上げしてほしい。

(30代・女性)

・皆誰もが一生懸命働いているのに賃上げしているところとしていないところがあるのは不公平に感じるので。

(30代・女性)

◆賃上げについて不公平感などを感じたことは「ない」回答理由

・アルバイトなど平等に上がっているため。

(20代・男性)

・仕事をしている人に対して一律に賃金を上げていたから。

(30代・男性)

・資本主義社会なので平等でないのは仕方ないと思います。

(40代・女性)

■約半数が、職場の昇給制度について不満が「ある」

最後に、職場の昇給制度についての不満はあるか聞いてみました。

職場の昇給制度についての不満はあるか

48.2%と、約半数の方が職場の昇給制度について不満が「ある」と回答しています。

それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

◆職場の昇給制度について不満が「ある」回答理由

・どれだけ働いても決まった額しか貰えないため。

(20代・男性)

・評価基準が上司次第なところ。

(20代・男性)

・あやふやにして不透明なところです。

(20代・男性)

・もう長く働いているのに能力給がないこと。

(30代・女性)

・会社の売り上げが上がってるのに、なぜか給料は変わらない。

(40代・女性)

◆職場の昇給制度について不満は「ない」回答理由

・給料よりも人間関係やストレスがないことを優先して働いているから。

(30代・女性)

・元から分かって入社しているから。

(30代・女性)

・仕事内容や経験で決められていて文句はないから。

(30代・男性)

・期待してもしょうがないし出世にも興味ない。

(40代・男性)

■まとめ

今回は「賃上げ」に関する調査結果を紹介しました。

34%の方が、自分の職場では賃上げがなく取り残されていると感じると回答しています。

賃上げの波に乗れず不安を感じている方は少なくありません。

今の職場で将来が見えにくいと感じたら、転職もひとつの選択肢です。

自分に合った働き方や収入アップの可能性を知るためにも、まずは転職エージェントに相談してみるのがおすすめです。

・引用元「RSGとNEXERによる調査」

・RSG( https://rsg-c.jp/ )

・RSG転職ナビ( https://rsg-tenshokunavi.jp/ )

