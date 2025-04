体験工房kipinaでは、ゴールデンウイーク期間中、通常の溶接体験やフェイクレザークラフト体験を中心に特別企画を開催します。

体験工房kipina「GW特別企画」

期間:4月29日(火)から5月6日(火)の毎日

時間:9時〜15時半の間

場所:体験工房kipina

〒503-0646 岐阜県海津市海津町萱野45-6

料金:1名様1,500円(税込)

体験工房kipinaでは、ゴールデンウイーク期間中、通常の溶接体験やフェイクレザークラフト体験を中心に特別企画を開催。

初心者でも楽しめる簡単な体験を提供し、モノづくりの魅力を体感。

体験後には、ベトナムの民族衣装「アオザイ」を着て記念撮影&ベトナムカフェサービスのおまけ企画を行います。

■イベント詳細

1. AかBのどちらかの体験を選択

(どちらも30分程度で完成したアイテムはお持ち帰りいただけます)

A. 簡単な溶接体験 ペンスタンド作り

B. 簡単なフェイクレザークラフト体験 小物入れ作り

2. アオザイ体験(おまけ企画(1))

ベトナムの伝統的な民族衣装「アオザイ」を着て記念撮影ができます。

女性用のほかに、男性用・お子様用もあります。

3. ベトナムカフェ(おまけ企画(2))

ベトナムの伝統的なスイーツorドリンクを楽しめます。

■参加方法

基本予約制となっています。

(空きがあれば飛び込み参加もOK!)

各日先着10組様まで!

※確実に参加ご希望の方は事前予約をおすすめします。

モノづくりの楽しさを感じながら、少しだけ異文化も体感できる特別なゴールデンウイークを提供します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 簡単な溶接体験!体験工房kipina「GW特別企画」 appeared first on Dtimes.