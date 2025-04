ペリカン石鹸は、お肌の常在菌に着目し、悪玉菌(*1)を洗って(*2)善玉菌(*3)をプラスすることで、大人のニキビ・肌荒れの原因にアプローチする弱酸性の洗顔せっけんを販売中です。

ペリカン石鹸『SKIN:MAINTE 洗顔石鹸』

Price:880yen(in tax)

[商品番号]PBHDSP

[商品容量]80g

[全成分]水添野菜油、ココイルイセチオン酸Na、水、ラウリン酸ポリグリセリル-4、グリセリン、乳酸桿菌、ヨーグルト液(牛乳)、クロレラエキス、ラフィノース、ビオフラボノイド、エチルヘキシルグリセリン、プロパンジオール、ソルビトール、セテアリルアルコール、フェノキシエタノール、安息香酸Na、クエン酸、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、イヌリン、ケイ酸(AI/Mg)、(ダイマージリノール酸/ステアリン酸/ヒドロキシステアリン酸)ポリグリセリル-10、海水、PEG-90M、BG、ラミナリアディギタータエキス、マルトデキストリン、シリカ、異性化糖、香料

[販売チャネル]ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ、ドラッグストア、バラエティーショップ など

ペリカン石鹸は、お肌の常在菌に着目し、悪玉菌(*1)を洗って(*2)善玉菌(*3)をプラスすることで、大人のニキビ・肌荒れの原因にアプローチする弱酸性の洗顔せっけんを販売中。

お肌トラブルに悩まされがちなこれからの季節に、新発想の『SKIN:MAINTE(スキンメンテ) 洗顔石鹸』を春の訪れを感じられるチェリーブロッサムの香りとともに楽しめます。

■ペリカン石鹸だからできた、新発想!ちゅるん肌へと導く『SKIN:MAINTE 洗顔石鹸』が登場

大人を悩ませる、ニキビや肌荒れをなんとかしたい!ペリカン石鹸では、人間の皮ふ上に常に存在する「皮ふ常在菌」に着目。

せっけん洗顔によって、お肌トラブルの原因にもなりかねない「悪玉菌(*1)」を洗い流し(*2)、お肌を健やかな状態に整えてくれる「善玉菌(*3)」をプラスすることで、お肌の状態をよい方向に導けるのではないか…。

そんな発想から、『SKIN:MAINTE 洗顔石鹸』は誕生しました。

健やか肌に導く整肌成分や保湿成分も配合!敏感なお肌を守る、弱酸性の洗顔せっけんです。

■お肌想いの3つのチカラ!

(1) マイルドなピーリング成分で角質ケア!

乳酸菌由来の整肌成分「発酵液=ヨーグルト液(牛乳)」を配合することで、マイルドなピーリングでなめらかなお肌へ。

(2) お肌の環境を整えれば、輝く美肌に近づける!

国産米由来の「乳酸桿菌(にゅうさんかんきん)」を整肌成分として配合することで、うるおいある健やかなお肌環境に。

(3) 天然由来のやさしい泡で、悪玉菌(*1)を洗い流す!

お肌本来のpH(ピーエイチ)値に近いやさしい弱酸性のきめ細やかなふわふわ泡で、マイルドな洗い心地。

■お肌のバリア機能をサポートする成分を配合し、余分なものは無添加で、健やか肌へ!

お肌の保湿や整肌の発想も大切にした『SKIN:MAINTE 洗顔石鹸』は、整肌成分である「クロレラエキス」と「ビオフラボノイド」、保湿成分である「ラフィノース」をプラスすることで、さらに健やか肌に導きます。

また、鉱物油、パラベン、着色料、エタノール、シリコンは一切使用しておらず、お肌にうれしい「5つの無添加」もポイントです。

毎日の洗顔を、さわやかでほんのり甘さを感じられる「チェリーブロッサム」の香りとともにご体験ください。

「ペリカン石鹸だからできた、新発想。

*1 皮ふの汚れ

*2 汚れを落とすことによる

*3 整原成分:乳酸桿菌(にゅうさんかんきん)

【PLEASE FOLLOW ME!】

ペリカン石鹸のSNS公式アカウントでは、アイデアと愛がこもったバラエティー豊かな商品の最新情報を配信しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春の訪れを感じられるチェリーブロッサムの香り!ペリカン石鹸『SKIN:MAINTE 洗顔石鹸』 appeared first on Dtimes.