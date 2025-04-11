■＜Char Nippon Budokan Live 2025 - Purple Phase Jam＞



2025月7月4日(金) 東京・日本武道館open17:30 / start18:30▼参加アーティスト ※出演順不同◯Char Band：Char (G) ／小島良喜(Key)／澤田浩史(B)／Tully Ryan (Dr)／佐橋佳幸(G) ／福原美穂(Vo)◯Smoky Medicine Jam：金子マリ／鳴瀬喜博／佐藤準／古田たかし◯JLC/Pink Cloud Jam：Jesse／金子ノブアキ／KenKen◯Purple Phase Jam：奥田民生／野村義男／西慎嗣／春畑道哉／はたけ(シャ乱 Q) ／佐藤タイジ／Rei／山内総一郎／山岸竜之介◯Special Guest：布袋寅泰▼チケット11,000円(税込/全席指定)