Char、古希記念日本武道館ライブに布袋寅泰が参加
Charの古希記念ライブ＜Char Nippon Budokan Live 2025 - Purple Phase Jam＞が7月4日、東京・日本武道館で開催される。同公演にスペシャルゲストとして布袋寅泰の参加が決定した。
◆Char × 布袋寅泰 画像
Charは布袋寅泰の最新アルバム『GUITARHYTHM VIII』に参加。3月12日には同楽曲が先行シングル「Side by Side (feat. Char)」として配信リリースされている。当日の武道館では「Side by Side (feat. Char)」の演奏にも期待も高まるところだ。
■＜Char Nippon Budokan Live 2025 - Purple Phase Jam＞
open17:30 / start18:30
▼参加アーティスト ※出演順不同
◯Char Band：Char (G) ／小島良喜(Key)／澤田浩史(B)／Tully Ryan (Dr)／佐橋佳幸(G) ／福原美穂(Vo)
◯Smoky Medicine Jam：金子マリ／鳴瀬喜博／佐藤準／古田たかし
◯JLC/Pink Cloud Jam：Jesse／金子ノブアキ／KenKen
◯Purple Phase Jam：奥田民生／野村義男／西慎嗣／春畑道哉／はたけ(シャ乱 Q) ／佐藤タイジ／Rei／山内総一郎／山岸竜之介
◯Special Guest：布袋寅泰
▼チケット
11,000円(税込/全席指定)
関連リンク
◆Charオフィシャルサイト