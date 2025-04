歴史や食体験、アートまで、5つのコンセプト！道の駅「ふるびらたらこミュージアム」

北海道開発局小樽開発建設部と古平町で整備を進めている道の駅「ふるびらたらこミュージアム」は、2025年4月15日(火)にグランドオープンします。

道の駅「ふるびらたらこミュージアム」

所在地 : 北海道古平郡古平町大字浜町40-4

電話番号 : 0135-48-8131

営業時間 : ・道の駅

夏季営業9:00〜18:00(4月〜10月)、

冬季営業9:00〜17:00(11月〜3月)

・レストラン

平日11:00〜17:00(LO16:00)、土日祝10:00〜17:00(LO16:00)

定休日 : 年末年始

北海道内で129番目の道の駅となる当施設は、日本海沿岸の積丹半島の海岸線を通る一般国道229号に位置し、後志自動車道余市ICからのアクセスの良さが特徴です。

古平町は漁業がさかんな町であり、特にたらこの加工地としてブランド化が進んでいました。

こうした背景からこの施設では「たらこ」にスポットを当て、食やアート、学習など「たらこ」の世界を体験できる道の駅として展開します。

なお、13日(日)には町民に向けた内覧会を実施し、15日(火)のグランドオープン当日は、開業式典として、関係者らによる鏡開きやテープカットなどを実施します。

道の駅「ふるびらたらこミュージアム」のコンセプトは、「非日常空間・エンターテインメント体験」。

訪れる人々にたらこの風土や歴史、食体験からアートまで、5つのコンセプトでサービスが展開されます。

■たらこタイムマシーン、たらこサイエンス

古平町のたらこや北海道のたらこの歴史を振り返る、時間旅行体験型の展示スペース。

たらこ加工製造の科学的な側面を解説し、日本の伝統的な食文化である塩蔵保存製法の背景にある化学的な発見と共に、古平の昔と今の様子を見ることができます。

■たらこアート

2024年に実施した「たらことくちびる」をテーマに、たらこをモチーフにしたアート作品を募集したデザインコンペで入賞した作品を館内の至る所に展示。

アート的な視点から見た、たらこの魅力を表現します。

たらこアート

■たらこフュージョン

たらこの無限大の可能性を味わう古平町ならではの食体験ができる場として、様々なジャンルの料理とたらこを組み合わせたグルメを提供。

たらこが主役となるラーメンや定食をはじめ、手軽に楽しめるワンハンドメニューまで、たらこの新たな可能性を引き出します。

たらこ定食

■たらこワンダーランド

地元加工のたらこを使ったオリジナル商品・グッズを楽しめるショッピングや、たらこをモチーフにしたキャラクターフィギュアの色付け体験ができるエリア。

食べる・持ち帰る・創るを通して、たらこの世界を存分に楽しめます。

たらこをモチーフにしたオリジナルキャラクター

物販コーナーは、全国から選りすぐりのピンク色の商品をラインナップしています。

地元加工のたらこを使った、ここでしか購入できないオリジナルアイテムなど、たらこミュージアムを彩るお土産などの商品が充実しています。

たらこの道の駅オリジナル商品

