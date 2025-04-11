¡Ö¤â¤¦¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¹¡×¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¶âÍ»»Ô¾ì¡¡ÀìÌç²È¡Ö¿·NISA¤Ê¤É¤Î»ñ»º¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¡×ÄÂ¶â¼«ÂÎ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤â·üÇ°
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÏ¢Æü¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¡£¶âÍ»»Ô¾ì¤ÏÂç¤¤¯¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µ¼Ô
¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î²¼¤²Éý¤¬1900±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Î¾å¤²Éý¤À¤Ã¤¿¤¤Î¤¦¤«¤é°ìÅ¾¤ÎµÞÈ¿Íî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î½ªÃÍ¤Ï1023±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢3Ëü3585±ß¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Æü¤ÎÍð¹â²¼¤Ë¸«³Ø¼Ô¤â¡Ä
Åì¾Ú¸«³Ø¼Ô
¡Ö¹ñÆâ¤Î´ë¶È¤¬²æ¡¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤³¤¬ÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹µ¤¨¤ë¤È²æ¡¹¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¡×
¸¶°ø¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬ºòÌë¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬145%¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢·Ù²ü´¶¤¬¤Þ¤¿¾å¾º¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î·ã²½¤¬¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤«¤é¡¢¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¡¢È¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1¥É¥ë¡á142±ßÂæ¤ËµÞ·ã¤Ê±ß¹â¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¹Ó¤ì¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡À±ÌîÂîÌé ¼çÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È
¡Ö¿·NISA¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶âÍ»»ñ»º¤ò¤è¤ê¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë»ñ»º¤ä³ô¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²Á¤Î²¼Íî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²û¤¬Îä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÙ¹ç¤¤¤¬Âç¤¤¤¡×
³¹¤Î¿Í¤âÉÔ°Â´¶¤ò¤³¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
40Âå ²ñ¼Ò·Ð±Ä
¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¡ÊÂ»¡Ë¤Ç¤¹¡¢¤â¤¦¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¹¡£¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¤Ï¤ä¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¼¡ª¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬´ØÀÇÈ¯Æ°¤ÎÊý¿Ë¤ò¤¹¤Ç¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿2·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÆü¶ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢·Ê¶·´¶¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï3¤«·îÁ°¤è¤êÂç¤¤¯Áý¤¨¡¢64.4%¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Àè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤¹¤®¤Æ¡£Á´ÂÎÅª¤Ë·Êµ¤¤â²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÄÂ¶â¤Ë±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
¼Â¤Ï¡¢´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ï¶âÍ»»ñ»º¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿´Íý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ¤½¤Î¤â¤Î¤âÄ¾·â¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤ÈÀìÌç²È¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡À±ÌîÂîÌé ¼çÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È
¡ÖµëÎÁ¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¡Ê²Æ¤Î¡Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÄÂ¶â¼«ÂÎ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ËÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ä
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¤±¤µ¡¢Áí¹çÂÐºöËÜÉô¤ò³«¤¡¢ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤é¤ò¥È¥Ã¥×¤È¤¹¤ëÂÐºö¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÂôÎ¼Àµ ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã
¡Ö°ß¤¬1¥»¥ó¥Á¤«¤½¤³¤é¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×
ÀÖÂôÂç¿Ã¤ÏÍè½µ¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬¤ì¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀµÇ°¾ì¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
ÀÅ²¬,
Ï·¸å,
²£ÉÍ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¿À»ö,
³ùÁÒ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Áòµ·,
Ê©ÃÅ