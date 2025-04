母の日に向けた新シリーズ「Time with Mamma」

ムーミンママ、ミムラ夫人、フィリフヨンカが描かれている

幅広い層に人気なムーミンの新グッズに、母の日に向けた新シリーズ「Time with Mamma(タイム ウィズ ママ)」が登場した。母の日のギフトにもおすすめなアイテムがたくさんお目見え!■ムーミン谷のママたちが子どもと過ごす様子を描く今回のシリーズでは、ムーミン谷で暮らす3人のママとその子どもたちが描かれている。ムーミンママとムーミントロール、ミムラ夫人とリトルミイ、フィリフヨンカさんと3人の子どもたち。ママと子どもが一緒に過ごす優しくてあたたかな時間を描いたアートは、日ごろの感謝の気持ちを伝える母の日にぴったり。

毎日でも使いたい「Time with Mammaマグ」(各1980円)は、イエローとグリーンの2種展開で、どちらも優しい色合い。朝食やティータイム、寝る前のゆっくりする時間に使いたい。絵柄やカラーで選んでギフトにしても、2つそろえて親子で使ってもよさそう。マグとセットで贈っても喜ばれそうなのが「Time with Mamma 紅茶(アッサムストロベリー)」(1080円)。コクのあるアッサムにほんのり甘いストロベリーの香りを添えたフレーバーティー。ティーバックタイプで、リラックスしたいときに手軽に楽しめる。日常的に使うものがいいなら「Time with Mamma 木箱入りペア箸セット」(4180円)もおすすめ。ムーミンママたちが描かれた箸と、ニョロニョロの箸置きのセットは、両親に使ってもらってもよさそう。おでかけシーンで活躍しそうなのは「Time with Mamma シースルーソックス」(各660円)。ムーミンママとリトルミイが描かれたシースルーソックスは、上品なほどよい透け感で、おでかけ時の足元を楽しく飾ってくれる。「Time with Mamma ミニタオル」(770円)もおでかけの時に持ち歩きたいアイテム。ムーミンママとムーミントロールの刺しゅうが施され、タグにはリトルミイも。手触りもよく、日常で使いやすいサイズ。母の日のギフトにイチオシなのが「Time with Mamma MOOMIN/花束『Blooming Bag』」(7150円)。ムーミンママたちが描かれたエコバッグで花を包んだブーケスタイルのギフトで、贈ったときだけでなく、その後もエコバッグとして使えるのも魅力。感謝の気持ちを美しい花で伝えられる。「Time with Mamma MOOMIN/アレンジセット『ママたちの花香るティータイム』」(5500円)は、カーネーションを使ったフラワーアレンジメントとアッサムティーを組み合わせたセット。そのまま飾れる花と香り豊かな紅茶で寛ぎの時間を彩る。かわいいムーミンママがデザインされたアイテムを贈るなら、ギフトバッグも「Time with Mamma プレゼントバッグ」(各638円)を選んでみては。母の日のギフトに彩りを添えてくれる。より実用的にしたいなら「Time with Mamma コットンバッグ」(Mサイズ各1650円、Sサイズ各1210円)も、贈り物を入れて渡すのにぴったりのバッグ。絞って結べるタイプなので小物入れやバッグの中の仕分け用にも使える。「Time with Mamma」シリーズのアイテムはムーミンショップ各店やムーミンカフェ、オンラインショップなどにて販売。購入時に限定ノベルティステッカーをもらえる店舗もあるので、ぜひチェックしてみて。(C)Moomin Characters TM※限定ノベルティステッカーのプレゼントの条件は各店に要問合せ。配布期間は店舗により異なる。なくなり次第終了となります。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。