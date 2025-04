アナキン役ヘイデン・クリステンセン劇中使用ライトセーバーや「マンダロリアン」ペドロ・パスカル着用ヘルメットなど「スター・ウォーズ セレブレーション」で実物展示へ

2025年4月18日(金)から20日(日)までの3日間、千葉・幕張メッセで開催される映画『スターウォーズ』シリーズ最大の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」にて、アナキン・スカイウォーカー役で知られるヘイデン・クリステンセンが劇中で使用したライトセーバー、オビ=ワン・ケノービ役のユアン・マクレガーが使用したライトセーバー、でペドロ・パスカルが着用したヘルメットが展示されることが決定した。ヘリテージ・オークションの出典により実現した。

ほか展示が決定しているのは、かつてはアメリカを代表する老舗の百貨店だった「シアーズ」限定のカード入り限定スペシャル12体ミニフィギュアや、トレーディング・カード等を製造する米企業「トップス」が販売した『スター・ウォーズ』キャスト7名のサイン入りブックカード。

あわせて、アメリカ本社よりレトロ玩具の専門家が来日し、ヘリテージ・オークションズのブースに持参したアイテムをその場で査定する。過去には、「1984年 ケナー社製ランド・カルリジアン(スキッフガード)フィギュア ツクダ版(コイン付き)」などが高額で落札されている。

当日は、専門家と日本人スタッフが丁寧に対応し、『スター・ウォーズ』以外のキャラクターのフィギュアやブリキのおもちゃなども査定可能。オークションへの出品を希望の場合は、その場で出品手続きおよび委託品の預かりもできる。

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」は2025年4月18日(金)から20日(日)までの3日間、千葉・幕張メッセで開催。