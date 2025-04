「パッティングモード」を搭載！ショットナビ「GR Leo PRO／RAYS GR PRO」

ショットナビを販売するテクタイトから、今回ショットナビのレーザー距離計「Leoシリーズ」および「RAYSシリーズ」に新モデルが登場します。

ショットナビ「GR Leo PRO/RAYS GR PRO」

新たに業界初の新機能「パッティングモード」を搭載し計測誤差±30cm、瞬時計測のレーザー距離計Shot Navi GR Leo PRO(以下、GR Leo PRO)、Shot Navi RAYS GR PRO(以下、RAYS GR PRO)を2025年4月18日より販売開始します。

RAYS GR PRO

【2機種共通の特徴】

〇パッティングモード

グリーン上のボールからカップまでの正確な距離を0.1m単位で計測します。

パッティングモード

〇3D計測モード(3点間距離計測)

ボールの位置まで行かなくても、カート等の離れた場所からピンフラッグまでの距離計測が可能です。

3D計測モード(3点間距離計測)

〇業界最高水準!誤差±30cmの高精度!

従来のレーザー距離計から誤差を30%まで軽減しました。

計測誤差±30cm

○瞬時計測!ボタンを押した瞬間に計測距離を表示

従来のレーザー距離計から10倍の計測速度を実現しました。

瞬時計測

〇シーンに応じて最適な計測方法を選択

・ピンシーク計測(ピン捜索補助機能)

優先的にピンフラッグを計測し、振動と共にピンまでの距離をロックします。

ピンシーク計測

・スキャン計測

バンカーやクリーク、木など様々なターゲットまでの距離を連続して計測が可能です。

スキャン計測

〇目安距離表示

計測した直線距離と高低差から自動計算された、実際に打つべき目安距離を表示します。

目安距離表示

〇競技モード

高低差機能のON/OFFは、本体にあるLEDで確認でき、競技での使用も可能です。

・GR Leo PROは本体両サイドのLEDで確認

GR Leo PRO 高低差ON/OFF

・RAYS GR PROは本体上部にあるLEDで確認

RAYS GR PRO 高低差ON/OFF

【GR Leo PROの特長】

〇「音声操作」機能

従来通りのボタン操作による計測に加え、音声操作によりボタン操作時の手ブレを抑えた計測が可能です。

・ポイント計測 → 音声操作:「ポイント計測」

・ピンシーク計測(ピン捜索補助機能) → 音声操作:「ピンまでの距離」

・スキャン計測 → 音声操作:「スキャン計測」

〇安心・高品質の日本製

GR Leo PROは設計開発から製造まで日本国内にて一貫して行っている“MADE IN JAPAN”です。

MADE IN JAPAN

【RAYS GR PROの特長】

〇業界最長クラス!1,600yd以上の計測が可能!

長い距離が計測できることにより、計測距離が短い機種よりもピンへの照準精度が向上します。

1,600yd以上の計測

〇輝度自動調整

環境の明るさに応じて、見やすい輝度に自動調整します。

手動でも3段階の調整ができ、自分に合った明るさに設定可能です。

輝度自動調整

【GR Leo PRO概要】

○商品名 :Shot Navi GR Leo PRO

○価格 :59,950円(税込)

○製品カテゴリ :ゴルフ用レーザー距離計測器

○本体外寸 :98.4×57.7×34mm

○重量 :138g

〇主な機能 :パッティングモード、3D計測モード(3点間距離計測)、

計測誤差±30cm、瞬時計測0.01秒、緑・赤OLED、

計測距離1.0〜999.9yd(1.0〜914.3m)、ピンシーク計測、

スキャン計測、目安距離、高低差、競技モード、

充電式、スマートフォン用アプリ連携 など

○防水仕様 :IPX4相当(生活防水程度)

○充電時間 :約2時間

〇フル充電時使用回数:約16,000回(使用年数や使用頻度により減少します)

〇セット内容 :GR Leo PRO本体、キャリングケース、レンズクロス、

USBケーブル Type-C、取扱説明書兼保証書

GR Leo PRO カーボングレー

【RAYS GR PRO概要】

○商品名 :Shot Navi RAYS GR PRO

○価格 :47,300円(税込)

○製品カテゴリ :ゴルフ用レーザー距離計測器

○本体外寸 :92×56×31.5mm

○重量 :112g

〇主な機能 :パッティングモード、3D計測モード(3点間距離計測)、

計測誤差±30cm、瞬時計測0.02秒、緑・赤OLED、

計測距離1.0〜1640.0yd(1.0〜1500.0m)、

ピンシーク計測、スキャン計測、目安距離、高低差、

競技モード、充電式、スマートフォン用アプリ連携 など

○防水仕様 :IPX4相当(生活防水程度)

○充電時間 :約3.5時間

〇フル充電時使用回数:約36,000回(使用年数や使用頻度により減少します)

〇セット内容 :RAYS GR PRO本体、キャリングケース、レンズクロス、

USBケーブル Type-C、取扱説明書兼保証書

RAYS GR PRO カーボングレー

