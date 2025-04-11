RADWIMPS、FM802で「賜物」フルオンエア＋Stationheadリスニングパーティー開催決定
RADWIMPSがNHK連続テレビ小説『あんぱん』のために書き下ろした主題歌「賜物」が、4月17日(木)のFM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』で初オンエアされる。
3月31日(月)の『あんぱん』初回放送で初披露された本楽曲。第112作目となるNHK連続テレビ小説『あんぱん』は、“アンパンマン”を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦をモデルに綴られた愛と勇気の物語だ。主題歌「賜物」については＜「朝、出たくない布団から這い出す力が湧くような“効き目”があること」「のぶに負けぬ瑞々しい生命力を持った曲であること」「挑戦と冒険をすること」を主眼に作りました。＞と野田洋次郎がコメントを寄せている。
そのほかApple MusicとSpotifyでは、4/18(金)楽曲配信開始後ライブラリに自動追加される Pre-add / Pre-saveも実施中。
RADWIMPS「賜物」
https://lnk.to/rad_tamamono
FM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』
https://funky802.com/rockkids/
https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20250417220000
＜RADWIMPS「賜物」配信記念 Stationhead リスニングパーティー＞
※開催までに「Stationhead」アプリをダウンロード頂き、【@radwimpsofficial】をフォローしてください。
※アーティスト本人のコメント・ボイス参加の予定はございません
※Apple Music有料会員 および Spotify Premium会員の方限定となります。
▼App Store
https://apps.apple.com/jp/app/stationhead/id1076117681
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP&pli=1
▼登録・使用方法はこちら
https://www.universal-music.co.jp/other/umjstationhead/
番組情報
2025年3月31日（月）より全26週（130回）
NHK総合（月〜土）午前8時／再放送 午後0時45分 ※土曜日は1週間を振り返ります。
BS/BSP4K（月〜金）午前7時30分
公式X アカウント：＠asadora_nhk
公式Instagram アカウント：＠asadora_ak_nhk
公式HP：https://www.nhk.jp/p/anpan/ts/M9R26K3JZ3/
リリース情報
※5作品ともに、収録内容はCDと同様です。
https://lnk.to/rad_lp2025
［第1弾］
RADWIMPS『×と◯と罪と』
2025年5月7日（水）発売
5,500円（税込）UPJH-20068/9 重量盤2枚組 / 33RPM
［第2弾］
RADWIMPS『絶体絶命』
2025年6月4日（水）発売
5,500円（税込）UPJH-20070/1 重量盤2枚組 / 33RPM
［第3弾］
RADWIMPS『アルトコロニーの定理』
2025年7月9日（水）発売
5,500円（税込）UPJH-20072/3 重量盤2枚組 / 33RPM
［第4弾］
RADWIMPS『RADWIMPS 4 〜おかずのごはん〜』
2025年8月6日（水）発売
5,500円（税込）UPJH-20074/5 重量盤2枚組 / 33RPM
［第5弾］
RADWIMPS『RADWIMPS 3 〜無人島に持っていき忘れた一枚〜』
2025年9月3日（水）発売
5,500円（税込）UPJH-20076/7 重量盤2枚組 / 33RPM
関連リンク
◆RADWIMPS オフィシャルサイト
◆野田洋次郎 オフィシャルX
◆野田洋次郎 オフィシャルInstagram