2025年度前期 連続テレビ小説『あんぱん』2025年3月31日（月）より全26週（130回）NHK総合（月〜土）午前8時／再放送 午後0時45分 ※土曜日は1週間を振り返ります。BS/BSP4K（月〜金）午前7時30分公式X アカウント：＠asadora_nhk公式Instagram アカウント：＠asadora_ak_nhk公式HP：https://www.nhk.jp/p/anpan/ts/M9R26K3JZ3/

リリース情報



『×と〇と罪と』『絶体絶命』『アルトコロニーの定理』『RADWIMPS 4 〜おかずのごはん〜』『RADWIMPS 3 〜無人島に持っていき忘れた一枚〜』全5タイトルアナログリリース※5作品ともに、収録内容はCDと同様です。https://lnk.to/rad_lp2025［第1弾］RADWIMPS『×と◯と罪と』2025年5月7日（水）発売5,500円（税込）UPJH-20068/9 重量盤2枚組 / 33RPM［第2弾］RADWIMPS『絶体絶命』2025年6月4日（水）発売5,500円（税込）UPJH-20070/1 重量盤2枚組 / 33RPM［第3弾］RADWIMPS『アルトコロニーの定理』2025年7月9日（水）発売5,500円（税込）UPJH-20072/3 重量盤2枚組 / 33RPM［第4弾］RADWIMPS『RADWIMPS 4 〜おかずのごはん〜』2025年8月6日（水）発売5,500円（税込）UPJH-20074/5 重量盤2枚組 / 33RPM［第5弾］RADWIMPS『RADWIMPS 3 〜無人島に持っていき忘れた一枚〜』2025年9月3日（水）発売5,500円（税込）UPJH-20076/7 重量盤2枚組 / 33RPM