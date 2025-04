最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

海外の有名俳優や著名アーティストとの交流や、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流など様々なポップ・カルチャーが集まる祭典です。

「大阪コミコン2025」最後のセレブとして、新田真剣佑氏の参加が発表されました!

「大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2025」来日セレブ「新田真剣佑」

開催期間:2025年5月2日(金)〜5月4日(日・祝)

開催時間:※開催時間は変更となる可能性があります

・2025年5月2日(金)11:00~19:00

・2025年5月3日(土・祝)10:00~19:00

・2025年5月4日(日・祝)10:00~18:00

会場:インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102)

主催:株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会

サン・カン氏、マッツ・ミケルセン氏、ヒュー・ダンシー氏、エミリー・ラッド氏、ダニエル・ローガン氏、クリスティーナ・リッチ氏、エドワード・ファーロング氏、ニコラス・ケイジ氏、ビル・スカルスガルド氏の参加が決定し、2025年も大きな盛り上がりが期待される「大阪コミコン」

最後のセレブとして新田真剣佑氏の参加が発表されました!

新田真剣佑氏は3日、4日の2日間来場し、当日は会場にて写真撮影会およびサイン会なども予定されています。

なお、撮影会では実写版『ONE PIECE』ナミ役エミリー・ラッド氏とのダブルショット撮影も決定!

さらにコミコン最終日の4日(日・祝)午前10時半からは、2人そろってステージに登壇することも発表されました。

新田真剣佑氏 プロフィール

2014年に日本での芸能活動をスタートした新田真剣佑氏。

映画『るろうに剣心 最終章 The Final』(2021)や『鋼の錬金術師』シリーズ(2022)など大ヒット作に出演されています。

人気漫画が原作の映画『ちはやふる』3部作(2016・2018)では第40回日本アカデミー賞新人賞に輝きました。

近年では、もう一つの母国語である英語を武器にグローバルに活躍しており、2023年には、映画『聖闘士星矢 The Beginning』でハリウッド映画に初主演。

日本語の吹き替えも自身で担当するという、驚異のスペックを見せつけました。

新田真剣佑氏の快進撃は続き、尾田栄一郎氏の人気漫画「ONE PIECE」の実写版では、メインキャラクターの「ロロノア・ゾロ」役に大抜てき!

同作では、持ち前の身体能力を活かした、軽やかなアクション、そして見事な剣術を披露しています。

世界中で大ヒットを飛ばしている『ONE PIECE』のメインキャラクターが再会をはたす「大阪コミコン2025」に注目です!

サイン券・撮影券 発売日程一覧

2025年4月12日(土)18:00〜発売開始

・ニコラス・ケイジ氏(サイン券・撮影券)31,000円(税込)

・ビル・スカルスガルド氏(サイン券・撮影券)27,000円(税込)

・クリスティーナ・リッチ氏(サイン券・撮影券)23,000円(税込)

・クリスティーナ・リッチ氏&エドワード・ファーロング氏(ダブルショット撮影券)43,000円 (税込)

発売中

・エドワード・ファーロング氏(サイン券)21,000円(税込)

・エドワード・ファーロング氏(エドワード・ファーロング with XR100R & T-800 撮影チケット)22,000円(税込)

・サン・カン氏(サイン券)23,000円(税込)

・サン・カン氏(サン・カン with Fortune7 撮影チケット)24,000円(税込)

・マッツ・ミケルセン氏(サイン券・撮影券)29,800円(税込)

・ヒュー・ダンシー氏(サイン券・撮影券)23,000円 (税込)

・マッツ・ミケルセン氏&ヒュー・ダンシー氏(ダブルショット撮影券)52,000円 (税込)

※サイン会・撮影会に参加するにはサイン券・撮影券の他に「大阪コミコン 2025」の入場券が別途必要となります

大阪コミコンでは、各来日セレブの“サイン券”をご購入でサイン会に、そして“撮影券”を購入で撮影会に参加できます。

購入方法や各種チケット料金などの詳細情報に関しては、「大阪コミコン2025」公式 WEB サイトにて確認ください。

なお、サイン券・撮影券については別途入場券が必要となります。

また、現時点で発表されていないセレブのサイン券・撮影券に関しては、後日発表予定です。

実写版『ONE PIECE』の”麦わらの一味”「ロロノア・ゾロ」役などで知られる新田真剣佑氏の参加が決定。

インテックス大阪にて2025年5月2日より3日間にわたり開催される「大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2025」の紹介でした!

