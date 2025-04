8種のフレーバーを楽しめる健康アイスクリーム！CHAICE下北沢店「8コ・デラックス」

パジャ・ポスは、2025年4月18日(金)にCHAICE下北沢店にて、大学生が考えた「少しずついろいろ食べたい」人のための健康アイスクリーム「8コ・デラックス」を発売します。

CHAICE下北沢店「8コ・デラックス」

所在地 : 世田谷区北沢2-30-2 TRUSTONE1階

アクセス : 京王井の頭線・小田急線 下北沢駅北口より徒歩1分

営業時間 : 12:00から21:00まで

定休日 : なし(年末年始のみ休業)

アイスクリーム店CHAICEは、従来から店舗の運営が大学生スタッフに任されており、SNS投稿、在庫管理、売上集計、データ分析、商品企画まで大学生が自主的に行っていることで知られています。

先日、大学生スタッフに運営を任せている人気アイスクリーム店ということで、エフエム世田谷「なべやかんのブヒブヒスパークタイム」で取り上げられました。

CHAICEでは通常、静岡マルカブ佐藤製茶の抹茶やほうじ茶、胡麻といった日本の伝統素材と季節ごとの旬の食材を使用した健康的なアイスクリームを常時8種類ほど提供しています。

春夏シーズンに向けた商品アイデアを募集したところ、店頭に立つ大学生スタッフが「全部食べたくて迷う」「いろんなアイスがあって決められない」「少しずつあれこれ食べたい」といったお客様の声が複数あることに着目しました。

「それなら全部盛りができないか?」と提案をしたことからきっかけとなり、8種類のフレーバーを1つのカップに全部盛り付けた商品を考案し、「8コ・デラックス」を名付けました。

来店データを分析する大学生スタッフから、平均来店人数は2.4人であることが報告されています。

2人、3人で1つの「8コ・デラックス」を注文いただくと全部のフレーバーを少しずつ食べられ、お客様の希望を叶えられるため、自信を持って発売することになりました。

・「8コ・デラックス」のアイデアをみんなで考えた時に売り方やオペレーションなどいろんな方向から話し合ったので、自分たちの商品が形になるのがすごく面白いです。

【「8コ・デラックス」の8種類のフレーバー】

濃い抹茶・香る抹茶・ほうじ茶・北海道ミルク・ごま・ストロベリー・焦がしバター塩キャラメル・あずき

(季節限定フレーバなど変更になる場合があります)

<8コ・デラックス画像>

【新発売記念として通常有料のトッピングを無料でかけ放題!】

お好きなトッピングを好きなだけかけ放題

焦がしきな粉・抹茶パウダー・ココア・黒ごま・チョコレートソース・キャラメルソース

【税込価格】

8コ・デラックス 1,850円(税込 1,998円新発売記念トッピング無料でかけ放題)

ダブル 680円(税込 734円トッピング1種類無料)

トリプル 880円(税込 950円トッピング2種類無料)

【テスト販売で試食していただいたお客様の声】

・いろんな味が少しずつ食べられるので、すごくトクした気分です。

私は特に抹茶が好きなので、他の味と混ぜて味変ができるところにはまりそうです。

・2人でいろいろ食べるにはちょうどいいサイズで、アイス好きとしては無限に続いてほしいと思っちゃっています。

トッピングかけ放題もうれしい特典です。

・8コってけっこう罪悪感あるなと思っていたけど、食べてみると甘すぎないし高級感もあって、意外といけました。

友達とシェアするには食べ飽きないし最高です。

<下北沢店>

