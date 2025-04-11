武侠オープンワールドRPG「Where Winds Meet」のCBTが5月に実施決定。参加登録受付がスタート
【「Where Winds Meet」5月クローズドβテスト】 5月16日 開始予定 参加登録期間：4月11日～5月15日
Everstone Studioは、プレイステーション 5/Android/iOS/PC用武侠オープンワールドアクションアドベンチャーRPG「Where Winds Meet」のクローズドβテスト（CBT）を5月16日より実施する。
「Where Winds Meet」の2025年グローバルリリースに先駆け、PS5およびPCユーザーを対象したCBTが実施決定。CBTの参加登録期間は本日4月11日から5月15日までで、アメリカ、カナダ、日本、韓国のプレーヤーは公式登録リンクから応募できる。
なお、CBTは英語、日本語、韓国語を含む複数言語に対応する。
□「Where Winds Meet」CBT登録ページ【『JP』Where Winds Meet - Coming 2025】
Where Winds Meet - クローズドベータテスト- Where Winds Meet_JP (@WWM_JP) April 10, 2025
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