【「ホロライブお宝マウンテン」:DLC「尾丸ポルカの『ぽぽ ぽぽDLC』」】 4月17日 配信予定 価格:490円

ビサイドは、3Dパズルゲーム「ホロライブお宝マウンテン」にて、新DLC「尾丸ポルカの『ぽぽ ぽぽDLC』」を4月17日に配信する。価格は490円。

本DLCでは「ホロライブ」所属の尾丸ポルカさんが「ホロライブお宝マウンテン」のゲーム内実況キャラとして登場する。彼女ならではのハイテンションな実況ボイスとサーカス感あふれる新BGM「HOLOGRAM CIRCUS」が登場する。

さらに、特別オープニングムービーも収録されている。

□「Steam」の「ホロライブお宝マウンテン 尾丸ポルカの『ぽぽぽぽ DLC』」

【『ホロライブお宝マウンテン』尾丸ポルカの「ぽぽぽぽDLC」公式PV】

(C) 2016 COVER Corp. (C) CCMC Corp. (C)2024 BeXide Inc.

※本商品は追加コンテンツ(DLC)です。プレイには『ホロライブお宝マウンテン』本編が必要 です。