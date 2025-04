収録楽曲は「英雄」など計6曲！プレミアムバンダイウルトラレプリカ ブラストショット 20th Anniversary ver.』

「プレミアムバンダイ」では、『ウルトラマンネクサス』より、大人の為のなりきりアイテム『ウルトラレプリカ ブラストショット 20th Anniversary ver.』の予約受付を2025年4月11日(金)16時に開始します。

プレミアムバンダイウルトラレプリカ ブラストショット 20th Anniversary ver.』

・価格 :8,500円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:ブラストショット本体…1

専用台座…1

・対象年齢 :15才以上

・商品サイズ:ブラストショット本体(エアバーストモード)

…W約270mm×H約70mm×D約40mm

専用台座…H約90mm×W約60mm×D約84mm

・商品素材 :ブラストショット本体…ABS・PC

専用台座…PC

・電池 :LR44×3 ※付属する電池はテスト用です

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年4月11日(金)16時〜2025年5月19日(月)23時予定

・商品お届け:2025年9月発送予定

・発売元 :バンダイ

■商品特長

2004年から2005年にかけて放送され、20周年を迎えた『ウルトラマンネクサス』に登場する、ウルトラマンに変身できる人間=デュナミストに与えられる小型衝撃波動銃「ブラストショット」を、大人の為のなりきりアイテム『ウルトラレプリカシリーズ』で商品化します。

この商品は、同シリーズで2018年に発売された「ブラストショット」から収録楽曲・音声を大幅にアップデート。

発売済みの「ウルトラレプリカ エボルトラスター 20th Anniversary ver.」(別売)と合わせ持つことで劇中の追体験が加速する音声仕様になっています。

<収録楽曲>

収録楽曲は合計6曲。

『ウルトラマンネクサス』の中でも代表的な前期オープニング主題歌「英雄」と、後期オープニング主題歌「青い果実」をシリーズ初収録。

そのほか「事件発生」「メインタイトル」「アイキャッチ」「ネクサス-Full Throttle-」といった追体験を補完する楽曲を収録しました。

<音声ギミック>

劇中の効果音として、ストーンフリューゲルの召喚音のほか、治癒音やダークファウストに弾かれる音、溝呂木眞也との戦闘時射撃音やダークザギに真空波動弾を跳ね返される音など多数収録。

そのほか劇中セリフも充実。

ブラストショットに関するセリフはもちろんのこと、「ウルトラレプリカ エボルトラスター 20th Anniversary ver.」(別売)での音声遊びを補完するセリフ、ダークファウスト、溝呂木眞也(ダークメフィスト)、石堀光彦(ダークザギ)との戦闘時セリフも収録。

姫矢准、千樹憐、西条凪、孤門一輝の4人のセリフでよりデュナミストになりきることができます。

<変形・発光ギミック>

旧ウルトラレプリカに引き続き変形ギミックを搭載。

ガンモードとエアバーストモードの切り替えができ、召喚や攻撃などシーンに合わせて発光色が変わります。

※本商品は、過去商品の金型を流用しています。

ウルトラレプリカ ブラストショット 20th Anniversary ver.(商品イメージ)

ウルトラレプリカ ブラストショット 20th Anniversary ver.(商品イメージ2)

(C)円谷プロ

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

※商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。

