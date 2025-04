店内にはガシャ撮りスポットも！ガシャポンのデパートPLANT-6瑞穂店

PLANTは、2025年4月18日、SUPER CENTER PLANT-6瑞穂店内にバンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュース、バンダイナムコアミューズメントが運営するガシャポン(R)の専門店「ガシャポンのデパートPLANT-6瑞穂店」をオープンします。

ガシャポンのデパートPLANT-6瑞穂店

所在地 :岐阜県瑞穂市犀川5丁目38番地 SUPER CENTER PLANT-6瑞穂店内

営業時間 :8:00〜22:00(SUPER CENTER PLANT-6瑞穂店の営業時間に準ずる)

面積 :151.7m2(約45.9坪)

ガシャポン台数 :510面

取り扱いジャンル:アイドル・アニメ・キャラクター・お菓子ブランド・

アニマル・乗り物etc…

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

「ガシャポンのデパートPLANT-6瑞穂店」は、510面のカプセルトイ自販機を設置し、人気キャラクターから話題の雑貨まで幅広い商品展開で、子どもも大人も関係なく、いつ遊びに来ても自分のお気に入りのガシャポンを探すワクワク・ドキドキが楽しめる、まさにガシャポンのデパート。

店内にはガシャ撮りスポットも併設し、お気に入りの商品を自由に楽しく記念撮影。

ガシャポンの気になる商品は、ガシャポンのデパートのホームページで確認ができます。

また、小さなお子様でも挑戦しやすいミニクレーンゲーム機が並ぶ「ミニクレのデパート」も併設。

