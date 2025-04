東京を中心に活動し、今最も注目を集めるDJ/プロデューサーDJ CHARIが、新作EPから新曲「ナシからアリfeat. MIKADO, Fuji Taito (Prod. Homunculu$)」を先行配信した。関連記事: POP YOURS総括、LEXとTohjiがヘッドライナーを務めた3回目の最前線 併せて同作品のCOLD GAMEが手がけたティザー映像が公開となっている。<リリース情報>DJ CHARI「ナシからアリfeat. MIKADO, Fuji Taito (Prod. Homunculu$)」https://linkco.re/9rQzZgDz

Lyric: MIKADO, Fuji TaitoMusic: Homunculu$Mixed & Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studioArtwork: DOPETeaser Movie Directed by COLD GAMELabel: INNER WORLD / FutilusDJ CHARI: https://www.instagram.com/djchari/?hl=jaMIKADO: https://www.instagram.com/_mikado_ss/Fuji Taito: https://www.instagram.com/fujitaito/Homunculu$: https://www.instagram.com/homunculus1121/COLD GAME: https://www.instagram.com/coldgame_official