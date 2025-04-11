¡Ö¹ñÌ±¤Î¶¯¤¤´íµ¡´¶ÅÁ¤¨¤Í¤Ð¡£À¯ÉÜ¤è¤ê¸·¤·¤á¤ËºÆ¹ÍÂ¥¤¹¡×Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½à¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇá¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Î×»þÂåÍýÂç»È¤È14Æü²ñÃÌ¤Ø
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï11Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ä¥ó¥°ÃóÆüÎ×»þÂåÍýÂç»È¤È14Æü¤Ë²ñÃÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ËÂÐ¤·¡Ö¹ñÌ±¤¬¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤ÇÌîÅÄ»á¤Ï¡¢¥ä¥ó¥°»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ï¡ÖÀèÊý¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥ä¥ó¥°»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¶ÐÌ³¤âÄ¹¤¯¡¢¼Â¾ð¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö´ØÀÇÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë²æ¡¹¤Î·üÇ°¡¢¿´ÇÛ¡¢´íµ¡´¶¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤¬¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºÆ¹Í¤òÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤à¤·¤íÀ¯ÉÜ¤è¤ê¤â¸·¤·¤á¤Ë¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ìò³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñÃÌ¤Ï14Æü¸á¸å¤ËÅÞËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£