サザンオールスターズ桑田佳祐『日曜日の初耳学』2週連続出演！林修が3時間の超ロングインタビューで迫る

■芸能界一のサザンファン・aikoもVTRで出演!

サザンオールスターズの桑田佳祐が、4月13日22時25分から放送されるMBS/TBS系『日曜日の初耳学』に出演する。

『日曜日の初耳学』は人気塾講師でタレントの林修がMCを務めるトークバラエティ番組。各界のカリスマをゲストに迎え、林ならではの切り口で行われるインタビュー企画「インタビュアー林修」が人気を博している。

今回は番組史上初の「インタビュアー林修」2週連続企画となり、サザンオールスターズの桑田が、最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』の制作裏話から名曲秘話までをざっくばらんに語りまくる。

最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』がいかにしてこのタイトルになったのか、「勝手にシンドバッド」の“胸さわぎの腰つき”といった個性的な歌詞表現や「マンピーのG★スポット」などの個性的なタイトルがいかに生まれたか、「いまだに歌詞が決まっていないところがある」という名曲の意外な裏話など、衝撃の秘話が飛び出す。

一方で、「地元愛かもしれないけど、自分の原風景みたいなものがいまだに愛しくて」など、日本人の心に響く数々の楽曲を生み続けてきた桑田ならではの楽曲制作へのこだわりも明かす。

さらには林修の突然の無茶ぶりに応え、「やったことがない」と言いつつ、その場でギター片手に即興セッションも。そんな桑田とサザンの魅力を、芸能界一のサザンファン・aikoがVTR出演し、熱く語る。

そして話題は、2010年に桑田を襲った突然の病へ…。桑田が「これで人生変わったかもしれない」と振り返る闘病の日々と、そんな日々を支えた妻・原由子の存在、そして“今”を生きているということへの想い、“終活”について、率直すぎるほど率直に打ち明ける。

