業いつもの暮らしが、まるごと資産に変わる！ピクセラ「エブリポイント（EveryPoint）」

ピクセラ「エブリポイント(EveryPoint)」

ピクセラは、「歩く」「移動する」「ゲームを楽しむ」「お買い物をする」「アンケートに答える」など、普段の行動がポイント獲得につながる新時代のポイ活アプリ「エブリポイント(EveryPoint)」を2025年4月11日(金)にサービス開始しました。

■ポイ活アプリ「エブリポイント(EveryPoint)」について

「エブリポイント(EveryPoint)」は、『日常がまるごと資産になる、新時代のポイ活プラットフォーム』をコンセプトとした、業界最高水準(※1)のポイント還元率を誇る画期的なポイ活アプリケーションです。

このアプリでは、ユーザーは日々の様々な行動を通じて、楽しみながらポイントを効率的に貯めることができます。

具体的には、「歩く」「移動する」「ゲームを楽しむ」「お買い物をする」「アンケートに答える」「ミッションを達成する」といった、普段の生活の中で行う行動がポイント獲得につながります。

ユーザーの皆様に「一番ポイントが貯まりやすい」と感じていただけるよう、豊富なポイント獲得機会の提供を目指しており、多様な方法でポイントを貯められる仕組みを用意されました。

貯まったポイントは、約60社におよぶ他社のポイントや電子マネーなど、ユーザーの皆様のニーズや好みに合わせて自由に交換することが可能です。

さらに、交換レートについても、ユーザーの皆様にお得に利用できるよう、業界最高水準(※1)の魅力的なレートでの交換を予定しています。

還元率比較グラフ

「エブリポイント(EveryPoint)」は、ユーザーの皆様の日常生活をより豊かに、より楽しく、そしてよりお得にするための強力なツールとなることを目指しています。

将来的には、同社製品(Re・De RingやXitシリーズ)と連携したサービスの提供を検討しています。

