「デモンエクスマキナ」新作「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」のSteamストアページが公開
【DAEMON X MACHINA TITANIC SCION】 9月5日 発売予定 価格： 通常版 8,800円 デジタルデラックスエディション 12,000円 プレミアムデジタルデラックスエディション 14,000円
マーベラスは、9月5日発売予定のNintendo Switch 2/プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用メカアクションゲーム「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION（デモンエクスマキナタイタニックサイオン）」のSteamストアページを公開した。
「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」は、多様な装備を組み替えて作るアーセナルを身に纏い、銃声と咆哮が響き渡る戦場に身を投じるメカアクションゲーム。自分好みにカスタマイズした機体で、地上、空中に広がるフィールドをシームレスに駆け巡る解放感や、多彩な兵装を駆使して敵を撃破していく爽快感が楽しめる。
Steamストアページではティザー映像のほか、スクリーンショットなども確認可能。また、ウィッシュリストの受付も開始されている。
□Steam「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」のページ【『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』1stトレーラー】
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