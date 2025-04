メール・ド・グラスにインスパイア！モンブラン「新作ウォッチ」

モンブランは、ウォッチズ&ワンダーズ ジュネーブ 2025で新作のウォッチを発表しました。

モンブランは、ウォッチズ&ワンダーズ ジュネーブ 2025で新作のウォッチを発表。

上質なクラフツマンシップと時計製造の独創的な世界を体験できるブースは、アメリカ人映画製作者のウェス・アンダーソンが脚本・監督を務めたモンブランのマイスターシュテュック 100周年のブランドキャンペーンフィルムにインスパイアされています。

ヴィンテージのスーツケースやエンブレムをあしらった旗など、キャンペーンフィルムからのエレメントで装飾されたシャレー内には、象徴的なグリーンのソファや壁一面の本棚、そしてアーティスティック ディレクターのマルコ・トマセッタがデザインしたデスクが置かれています。

まさにウェス・アンダーソンによるキャンペーンフィルムの中に迷い込んだかのような空間で、ゲストは新作の時計を見ることができるほか、大切な人へポストカードを書いたり、プロのカリグラファーによるオーダーメイドの手紙やデザインを依頼することができます。

このブース内の一角では、ゼロ オキシジェン技術を搭載したモンブランの最新タイムピースを体験することができます。

この高度な技術は、ウォッチのケース内に酸素がないことで水滴や曇りを防ぎ、過酷な環境でも安定したパフォーマンスと明瞭な視認性を提供します。

特別な照明と風の音の演出の中、モンブラン山最大の氷河であるメール・ド・グラスにインスパイアされたウォッチの素材とカラーが、感覚に訴えかけます。

ゼロ オキシジェン ウォッチはオープンディスプレイで展示されており、ゲストは各タイムピースを手首に着けた時の印象を体験できます。

また、ブース内を進むとモンブランの歴史ある時計製造のレガシーが鮮やかに蘇るミネルバルームがあります。

1912年に特許を取得したミネルバのV字型クロノグラフブリッジの形状にインスピレーションを与えた山を背景に設えたこのスペースでは、ヴィルレの時計職人が駐在し、ゲストはここで特別な時計製造技術を学ぶことができます。

このほか、希少なハイアーティストリー筆記具のセレクションも展示し、独創的なモンブランの世界観、ヘリテイジ、そしてクラフツマンシップへのこだわりを発見できる空間で会場のゲストを迎えます。

<新作>

モンブラン 1858 ジオスフェール ゼロ オキシジェン マウントヴィンソン LE986

モンブラン アイスシー オートマティック デイト ゼロ オキシジェン 38mm(ホワイトダイヤル)

モンブラン アイスシー オートマティック デイト ゼロ オキシジェン 38mm(ブルーダイヤル)

モンブラン アイスシー オートマティック デイト ゼロ オキシジェン

モンブラン 1858 アニュアルカレンダー ジオスフェール LE100

モンブラン 1858 アニュアルカレンダー ジオスフェール LE30

