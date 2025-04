Airbnb Japanは、2025年4月13日から10月13日まで開催される「大阪・関西万博」において、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会に協賛し、(協賛企画)催事パートナーとなりました。

Airbnb Japan「大阪・関西万博」催事パートナー

Airbnb Japanは、2025年4月13日から10月13日まで開催される「大阪・関西万博」において、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会に協賛し、(協賛企画)催事パートナーとなった。

期間中国内外から訪れる多くのゲストに対し、暮らすように旅をすることを実現する多彩な宿泊施設(リスティング)で、万博や関西エリアの魅力を深める体験を提供することに尽力します。

また、Airbnb Japanでは、大阪市商店会総連盟、大阪商工会議所と連携し、食の都・天下の台所として知られる大阪の「食の魅力」、大阪のローカルコミュニティである「商店街の魅力」を国内外に発信するプロジェクト「Osaka Morning〜商店街で朝食を〜」を4月1日より開始しています。

商店街の方々や宿泊施設を提供するAirbnbのホストの皆さんを含む地域の方々と協力し、さまざまな施策を通して新たな大阪の「朝」を提案します。

これにより、大阪を訪れる観光客の回遊性の向上と分散観光の促進による持続可能な観光をさらに目指します。

【大阪・関西万博について】

開催期間 2025年4月13日(日)〜10月13日(月)

開催場所 大阪 夢洲(ゆめしま)

テーマ いのち輝く未来社会のデザイン

公式サイト 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 多彩な宿泊施設で、 万博や関西エリアの魅力を深める体験をより豊かに!Airbnb Japan「大阪・関西万博」催事パートナー appeared first on Dtimes.