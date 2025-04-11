±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áª¤Ö°æ¾å¾°Ìï¡ÖÌ¾¾¡Éé¥Ù¥¹¥È5¡×¡¢2°Ì¤Ï¥É¥Í¥¢¤È¤ÎºÆÀï¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÎä¹óÌµÈæ¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¡×
±Ñ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2025Ç¯4·î10Æü¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡¢32¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö°æ¾å¤ÎºÇ¤âÇË²õÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÏWBSS½à·è¾¡¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢°æ¾å¤Î32²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ°æ¾å¤Î¡ÖÌ¾¾¡Éé¥Ù¥¹¥È5¡×¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤éÁª½Ð¤·¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö°æ¾å¤¬32ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¹â¤Î¾¡Íø¤Î¿ô¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥ê¥¹¥È¤Ï5¤Ä°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÇË²õ¼Ô¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÌÔÎõ¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÌ¾¾¡Éé¥Ù¥¹¥È5¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
5°Ì¤Ï¡¢18Ç¯5·î¤ËÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡£²¦¼Ô¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Þ¥¯¥É¥Í¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿°ìÀï¤Ç¡¢°æ¾å¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤À¡£
°æ¾å¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤Ç10¥»¥ó¥Á¡¢¥ê¡¼¥Á¤Ç12¥»¥ó¥Á¾å²ó¤ë¥Þ¥¯¥É¥Í¥ë¤ò»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º1²óTKO¾¡Íø¡£¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤ËÂ³¤¤¤ÆÀ¤³¦3³¬µé¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£
4°Ì¤Ï¡¢19Ç¯5·î¤Ë±Ñ¥°¥é¥¹¥´¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡£IBF²¦¼Ô¥¨¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWBSS¡Ë½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¡¢2²ó¤Ë3ÅÙ¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤2²óTKO¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö°æ¾å¤ÎºÇ¤âÇË²õÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Î½à·è¾¡¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¥Ñ¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ï³«»Ï¥´¥ó¥°¤«¤éµ¤¹ç½½Ê¬¤Ç¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÎÉ¡¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤ê¡¢3ÅÙ¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç·èÄêÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡×¤ÈÀ£É¾¡£
3°Ì¤Ï¡¢14Ç¯12·î¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡£Æ±²¦ºÂ¤ò11²óËÉ±Ò¤·¤¿Ì¾²¦¼Ô¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥Ê¥ë¥Ð¥¨¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢2²óKO¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢À¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤·¤ÆÌ¿Ãæ¤µ¤»¤¿°æ¾å¡×
2°Ì¤Ï¡¢22Ç¯6·î¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WBA¡¦WBC¡¦IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÅý°ìÀï¤À¡£
WBCÆ±µé²¦¼Ô¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È¤ÎºÆÀï¤ò2²óTKO¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¥É¥Í¥¢¤È¤Ï19Ç¯11·î¤ËÂÐÀï¡£¤³¤Î»þ¤Ï°æ¾å¤¬3¡Ý0¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2²ó¤Ë¥É¥Í¥¢¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤Æ±¦ÌÜ¾å¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢±¦ÌÜ´ããÝÄì¤ÈÉ¡¤Î¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬1°Ì¤ËÁª½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢23Ç¯7·î¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WBC¡¦WBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡£°æ¾å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤Ç¡¢²¦¼Ô¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿1Àï¤À¡£
°æ¾å¤ÏÂÎ³Êº¹¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢8²ó¤Ëº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÉ·â¤·8²óTKO¤ÇÀ¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö°æ¾å¤¬¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¤ò°µÅÝÅª¤Ê¡¢°ìÊýÅª¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤ÇÅÝ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤·¤ÆÌ¿Ãæ¤µ¤»¤¿°æ¾å¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÎä¹óÌµÈæ¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
25Ç¯5·î4Æü¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡¢29¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë²¦ºÂËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦°æ¾å¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿°æ¾å¤Ï¡£½êÂ°¥¸¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö32ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ºÆùÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ëµ¤»ý¤Á¤â¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤é£³Ç¯¤¬ËÜÅö¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë»þ´ü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£32ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é3Ç¯¤È¤¤¤¦µÕ»»¤Ç¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£