による実写版「ONE PIECE」シーズン2の舞台裏映像にて、“動物(ゾオン)系” 悪魔の実の能力者の一部がお披露目となった。

尾田栄一郎の大人気漫画を原作とするドラマ「ONE PIECE」。2022年に配信されたシーズン1では、主人公モンキー・D・ルフィの「ゴムゴムの実」、敵キャラ・バギーの「バラバラの実」の能力が見事に表現されていた。来るシーズン2では、さらに多くの悪魔の実の能力者たちが登場予定で、なかでも動物に変身することができる“動物(ゾオン)系” 能力者の実写化に注目が集まっている。

米公式の動画には、シーズン2の舞台・ドラム島の民間護衛団団長ドルトン役を演じるタイ・キーオが登場。ドルトンは、動物系「ウシウシの実」モデル “野牛(バイソン)” の能力を持つキャラクターで、迫力満点の野生の力を発揮する。

動画内で「セットから持ち帰りたい小道具は?」と問われたキーオは、バイソン化したドルトンのマスクを披露。マスクには湾曲した角が生え、顔周りは茶褐色の縮れた毛で覆われている。ただし額から鼻にかけては毛がないため、変身途中の姿を表しているのかもしれない。キーオはその頭部に手を乗せ、「これら(マスク)の内の1つを持って帰ると思います」と答えている。

Ty Keogh is stepping into the role of the kind Dalton, a leader as fierce as a wild animal and as powerful as a hurricane. Hear what he had to say about his experience and bringing this Drum Island legend to life in Season 2.