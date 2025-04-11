アオシマ、「楽プラ スナップキット」シリーズに「ホンダ NA1 NSX（2色）」が9月に発売
【楽プラ スナップキット No.19-GW ホンダ NA1 NSX(グランプリホワイト)】 【楽プラ スナップキット No.19-IY ホンダ NA1 NSX(インディーイエローパール)】 9月 発売予定 価格：各2,420円
※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。
青島文化教材社は、プラモデル「楽プラ スナップキット No.19-GW ホンダ NA1 NSX(グランプリホワイト)」、「楽プラ スナップキット No.19-IY ホンダ NA1 NSX(インディーイエローパール)」を9月に発売する。価格は各2,420円。4月18日14時より予約受付を開始する。
本商品はホンダのスポーツカー「NA1 NSX」を1/32スケールプラモデル化したもの。カラーリングはグランプリホワイト、インディーイエローパールの2色で展開。パーツ点数は32点で接着剤不要で組み立てやすいキットとなっている。
シャープなボディデザインやヘッドライト、内装も再現されている。【楽プラ スナップキット No.19-GW ホンダ NA1 NSX(グランプリホワイト)】 【楽プラ スナップキット No.19-IY ホンダ NA1 NSX(インディーイエローパール)】
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) April 11, 2025
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楽プラ スナップキット🔰1/32
No.19-GW ホンダ NA1 NSX(グランプリホワイト)
No.19-IY ホンダ NA1 NSX(インディーイエローパール)
2025年9月発売予定！
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【受注予約開始】4/18(金)14：00～
▼商品情報▼https://t.co/K2tmi0K99p#アオシマ #プラモデル pic.twitter.com/OXt5qtz1ZY
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※本田技研工業（株）監修中