【楽プラ スナップキット No.19-GW ホンダ NA1 NSX(グランプリホワイト)】 【楽プラ スナップキット No.19-IY ホンダ NA1 NSX(インディーイエローパール)】 9月 発売予定 価格：各2,420円

　青島文化教材社は、プラモデル「楽プラ スナップキット No.19-GW ホンダ NA1 NSX(グランプリホワイト)」、「楽プラ スナップキット No.19-IY ホンダ NA1 NSX(インディーイエローパール)」を9月に発売する。価格は各2,420円。4月18日14時より予約受付を開始する。

　本商品はホンダのスポーツカー「NA1 NSX」を1/32スケールプラモデル化したもの。カラーリングはグランプリホワイト、インディーイエローパールの2色で展開。パーツ点数は32点で接着剤不要で組み立てやすいキットとなっている。

　シャープなボディデザインやヘッドライト、内装も再現されている。

【楽プラ スナップキット No.19-GW ホンダ NA1 NSX(グランプリホワイト)】 【楽プラ スナップキット No.19-IY ホンダ NA1 NSX(インディーイエローパール)】

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※本田技研工業（株）監修中