ano、劇場版『僕とロボコ』主題歌「ロりロっきゅんロぼ♡」配信リリース決定＋MVプレミア公開も
anoが4月18日、新曲「ロりロっきゅんロぼ♡」を配信リリースすることが決定した。同楽曲は同日4月18日公開の劇場版『僕とロボコ』の主題歌としてanoが書き下ろしたものだ。
◆ano 画像 / 動画
この発表に伴ってジャケット写真が公開された。ジャケットは、オレンジ色の宇宙服を纏うロボットと化したanoがデザインされるなど、遊び心とY2Kのレトロな未来的要素を感じさせるアートワークとして仕上がった。
「ロりロっきゅんロぼ♡」は、anoらしいポップなメロディとロボコのコミカルさ、カオスさが融合した楽曲だ。平和な日常を守るため、個性的すぎる5人のロボコが大暴れする劇場版『僕とロボコ』のシーンが思い起こされるようなパワー溢れる作品として届けられる。
anoは6月4日、2ndアルバム『BONE BORN BOMB』をリリースするほか、9月3日の自身初日本武道館公演に先立って、6月19日のZepp Nagoyaを皮切りに、アルバムを引っ提げた東名阪Zeppツアー＜BONE BORN BOMB TOUR＞を開催する。チケットのオフィシャルファンクラブCLUB DENTAL MOUSE会員が申込可能な｢受付3：CLUB DENTAL MOUSE 二次先行｣は本日4月11日より。
■デジタルシングル「ロりロっきゅんロぼ♡」
配信リンク：https://tf.lnk.to/LoliRockyunRobo
※2025.4.18 AM0:00より有効
Pre-add / Pre-save：https://tf.lnk.to/LoliRockyunRobo_Pre
作詞・作曲：あの
編曲：TAKU INOUE
▼ミュージックビデオプレミア公開
2025.4.18 20:00〜
https://www.youtube.com/@anoofficialchannel
■劇場版『僕とロボコ』
2025年4月18日(金)全国ロードショー
監督：大地丙太郎
監督補：佐藤道拓
脚本：大場小ゆり
キャラクターデザイン：荏原裕子
美術監督：湖山真奈美
色彩設計：箕輪綾美
音響監督：たなかかずや
音楽：安部 純、武藤星児
アニメーション制作：ぎゃろっぷ
製作：劇場版「僕とロボコ」製作委員会
配給：松竹
原作協力：「週刊少年ジャンプ」編集部
主題歌：ano「ロりロっきゅんロぼ♡」(TOY’S FACTORY)
【劇場版『僕とロボコ』ムビチケ前売券】
大人￥1,600(税込) 小人￥900(税込)
◯上映予定劇場(一部劇場を除く)：https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=bokutoroboco
◯メイジャー販売サイト(通販)：https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M78073753651
◯MOVIE WALKER STORE(通販)：https://goods.moviewalker.jp/categories/6311061/?ref=official
※舞台挨拶や価格の異なる特別興行ではご利用いただけない場合がございます
・公式サイト：https://boku-to-roboco.com/
・公式Twitter：https://twitter.com/roboco_hizanapa
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@roboco.hizanappa
©宮崎周平／集英社・劇場版「僕とロボコ」製作委員会
■2ndアルバム『BONE BORN BOMB』
CD詳細：https://tf.lnk.to/bbb_CD
SUPER BOMB BOX盤予約リンク：https://TF.lnk.to/bbb_sbb
初回生産限定盤予約リンク：https://TF.lnk.to/bbb_syokai
通常盤予約リンク：https://TF.lnk.to/bbb_tsujo
【SUPER BOMB BOX盤(CD + BD + Photobook + Goods)】
※完全生産限定盤
TFCC-81144〜81145 \18,000+税
▼CD収録曲
「絶絶絶絶対聖域 / ano feat. 幾田りら」、「愛してる、なんてね。」、「許婚っきゅん」、「この世界に二人だけ」など全12曲収録予定
▼BD収録内容
＜ano TOUR 2025「スーパーニャンオェちゃん発表会」＞at NHKホール
2025.1.14 の模様を完全収録したライブ映像21曲+ドキュメンタリー映像収録予定
▶Photobook：豪華フォトブック
▶Goods：骨・生・爆☆目覚まし時計 (anoボイス入り)
▶Case：スペシャルボックス仕様
【初回生産限定盤(CD + BD)】
TFCC-81146〜81147 \8,000+税
▼CD収録曲
「絶絶絶絶対聖域 / ano feat. 幾田りら」、「愛してる、なんてね。」、「許婚っきゅん」、「この世界に二人だけ」など全12曲収録予定
▼BD収録内容
＜ano TOUR 2025「スーパーニャンオェちゃん発表会」＞at NHKホール
2025.1.14 の模様を完全収録したライブ映像21曲+ドキュメンタリー映像収録予定
【通常盤(CD)】
TFCC-81148 \3,000+税
▼CD収録曲
「絶絶絶絶対聖域 / ano feat. 幾田りら」、「愛してる、なんてね。」、「許婚っきゅん」、「この世界に二人だけ」など全12曲収録予定
●購入特典
・Amazon.co.jp特典：コットン巾着
・楽天ブックス特典：クリアポーチ
・セブンネットショッピング特典：マルチショルダーバッグ
・TOWER RECORDS ※一部店舗を除く / TOWER RECORDS ONLINE特典：ステッカー
・HMV / HMV&BOOKS online：スクエア型ポストカード
・TOY’S STORE特典：トレーディングカード
・その他の応援店：B2告知ポスター
■＜2nd Album Release Tour BONE BORN BOMB TOUR」＞
open17:30 / start18:30
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
6月20日(金) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open17:30 / start18:30
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
7月04日(金) 東京・Zepp Haneda
open17:30 / start18:30
（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077
▼チケット
・1Fスタンディング 6,000円
・2F指定席 6,000円
※未就学児童入場不可 ※ドリンク代別
【受付3：CLUB DENTAL MOUSE 二次先行】
受付期間：4/11(金)12:00〜4/20(日)23:59
https://ano-official.com/contents/901251
（問）https://t.pia.jp/help/index.jsp
■ano 日本武道館公演「タイトル未定」
open17:30 / start18:30
https://w.pia.jp/t/ano-t/
関連リンク
◆ツアー＜BONE BORN BOMB TOUR＞特設サイト
◆ano オフィシャルサイト
◆ano オフィシャルX
◆ano オフィシャルInstagram
◆ano オフィシャルTikTok
◆ano オフィシャルYouTubeチャンネル