Eggs ’n ThingsとEggs ’n Things Coffeeに「リリコイマンゴーパンケーキ」と「スパイシーハワイアンちらし」が期間限定で登場!

さらにパッションフルーツを加えたフローズンドリンク「ヴァージン リリコイラバフロー」も登場します。

いずれも初夏にぴったりなトロピカルメニューです☆

Eggs ’n Things「リリコイマンゴーパンケーキ/スパイシーハワイアンちらし/ヴァージン リリコイラバフロー」

販売期間:2025年4月18日(金)〜5月21日(水)

取扱店舗:国内のEggs ’n Things・Eggs ’n Things Coffee全店舗

ハワイ生まれの「Eggs ’n Things」から、期間限定のトロピカルメニューが登場!

「リリコイマンゴーパンケーキ」は、ハワイならではのパッションフルーツ(リリコイ)が香るクリームソースをかけたパンケーキです。

濃厚なマンゴーアイスとフルーツを添えて、最後まで南国気分を楽しめます。

また、「スパイシーハワイアンちらし」は、人気のアヒポケやロミロミサーモンなどハワイのローカルフードをスパイシーマヨネーズで和え、酢飯の上にたっぷりのせた海鮮ちらし寿司です。

甘酸っぱいパイナップルが爽やかな後味を演出します。

そして、流れる溶岩のような見た目も美しい「ヴァージン リリコイラバフロー」は、パッションフルーツを加えたひんやりフローズンドリンク。

ハワイの風や香りを感じながら、ゆったりとしたひとときを楽しめます☆

リリコイマンゴーパンケーキ

価格:イートイン 2,398円(税込)/テイクアウト 1,620円(税込)

「リリコイマンゴーパンケーキ」は、ハワイ気分が味わえる初夏のパンケーキ。

爽やかなパッションフルーツ(リリコイ)香るクリームソースがトッピングされています。

さらに、ひんやりマンゴーアイスとフルーツを添えたトロピカルな一皿です。

フルーツといっしょに、トロピカルな味わいを楽しめます☆

スパイシーハワイアンちらし

価格:1,980円(税込)

テイクアウト:不可

口の中いっぱいにハワイアンな味わいが広がる「スパイシーハワイアンちらし」

アヒポケやサーモンにパイナップルやたっぷりの野菜を散らした、華やかなメニューです。

※辛いものが苦手な方やお子さんの注文は控えてください

ヴァージン リリコイラバフロー

価格:イートイン 1,078円(税込)/テイクアウト 1,058円(税込)

パッションフルーツの爽やかな香りが広がるフローズンドリンク。

“溶岩”のようなストロベリーソースがとろりと溶けこみます。

外やオフィス、おうちでもトロピカル気分が楽しめるご褒美ドリンクです☆

ぽかぽか陽気の中でトロピカル気分が楽しめる、パンケーキやちらし寿司!

「リリコイマンゴーパンケーキ」「スパイシーハワイアンちらし」「ヴァージン リリコイラバフロー」は、2025年4月18日(金)から5月21日(水)までの期間限定で、Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗にて登場です。

