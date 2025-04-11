¡ÖKEY TO LIT¡×°æ¾å¿ðµ©¡¡¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡È±ÑºÍ¶µ°é¡É»Å»ö¤Ï¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤ä¤ë¤â¤Î¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKEY TO LIT¡×°æ¾å¿ðµ©¡Ê24¡Ë¤¬¡¢10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤é»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¡×¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¡È»Å»ö¤Î±ÑºÍ¶µ°é¡É¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤æ¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡8ºÐ¤Î»þ¡¢¡ÖHey! Say! JUMP¡×»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÆ´¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¡£»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¡¢¼«¤º¤È¹â¤Þ¤ê¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤ä¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÇ§¼±¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¿Á³¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Î»ÑÀª¤Ë´¶¿´¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢MC¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï¿´¤Ç»×¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤¤¤«¤é¡¢Àâ¶µ¤È¤«¡È¤Ç¤â¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢1²ó¡È¤è¤·¤è¤·¥¿¥¤¥à¡É¤òÆþ¤ì¤ÆÄº¤«¤Ê¤¤¤È¡ÄÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈà»á¤ÏÍ£°ì¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¡×¤È´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ë¤Ï¡¢¶ì¾Ð¤¤¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£