¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¡×ÆñÂê¤ÎRB21¥Þ¥·¥ó¤ËÉÔÅ¬³Ê!? ÆüËÜGP¤Ç¼ºÂ®¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¤Ë¸µÆüËÜ²¦¼Ô¤¬¶ì¸À¡Ö¤Þ¤À¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×
¥í¡¼¥½¥ó¤È¤Î¥·¡¼¥È¸òÂå¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÑÅÄ¡£¤½¤Î½é¿Ø¤Ë¶ì¸À¤¬Èô¤ó¤À¡£(C)Getty Images
¡¡¾ï¾¡·³ÃÄ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£µî¤ë3·î27Æü¤ËF1¤ÎÌ¾Ìç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾º³Ê¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤¬¥Û¡¼¥àÎë¼¯¤Ë³®Àû¡ª¹¥Áö¤ò¸«¤»¤¿FP1¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë
¡¡4·î4Æü¤Ë»°½Å¡¦Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜGP¤òÁ°¤Ë¡¢º£µ¨¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤Î¥·¡¼¥È¸òÂå¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿³ÑÅÄ¡£·Þ¤¨¤¿³®Àû¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Áàºî¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥·¥ó¡ÖRB21¡×¤Ë¶ìÀï¡£Q1¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ7ÈÖ¼ê¤Î1Ê¬27ÉÃ967¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¾å¡¹¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Q2°Ê¹ß¤Ï¼ºÂ®¡£·ë¶É¡¢·è¾¡12°Ì¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö¡Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¡Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó°Ê³°¤Ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯RB21¤Ë½é¤á¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤À³ÑÅÄ¤À¤±¤Ë¡¢Q1¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë·Á¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¤ä¤Ï¤êQ2°Ê¹ß¤ÎÄãÌÂ¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÇÇ¯´Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥à¡¦¥³¥í¥Í¥ë»á¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØRacing News 365¡Ù¤Ç¡Ö¥Ä¥Î¥À¤Ï¤Þ¤À¡¢¤¢¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈµêÃÆ¡£¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¼ÂÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜGP¤Ç¤Ï¡¢±«¤òÁÛÄê¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¥³¥í¥Í¥ë»á¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¡£¤È¤¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ë¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¶¯Ä´¡£¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐ²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö·ë²Ì¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â³ÑÅÄ¤Ë¤Ï¡ÈºÇÂç¤ÎÊÉ¡É¤È¤â¤Ê¤ëRB21¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯Å¬±þ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]