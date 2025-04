ポップで可愛らしいタッチのイラストを使用！シュシュ　結婚式オープニングムービー「episode art movie」

シュシュは、2025年4月10日に、オリジナル似顔絵アイテムの人気ブランドWORLD1との共同開発による結婚式オープニングムービー「episode art movie」の提供を開始しました。

シュシュ「episode art movie」

【提供開始日】

2025年4月10日

「episode art movie」は、人気イラスト作家のancoさんが1枚ずつ丁寧に手書きしたポップで可愛らしいタッチのイラストを使用したオープニングムービーです。

パラパラ漫画のようなカクカクしたアニメーションとBGMが明るく楽しい雰囲気を演出し、新郎新婦のエピソードを鮮やかに彩ります。

【充実の特徴・6つのポイント】

ポイント1:WORLD1さんとのコラボムービー

オリジナル似顔絵アイテムの人気ブランドWORLD1と株式会社シュシュが共同開発した特別なオープニングムービーです。

ポイント2:イラスト作家ancoさんによるポップなテイストの挿絵

人気イラスト作家のancoさんが1枚ずつ丁寧に手書きしたイラストを使用しています。

ポップで可愛らしいタッチのイラストがおふたりのエピソードに彩りを添えます。

episode art movie 2

ポイント3:パラパラ漫画のようなかわいいアニメーション

パラパラ漫画のようなカクカクしたアニメーションとBGMが明るく楽しい雰囲気を演出します。

おふたりのエピソードパートでは写真に合わせて19種類のイラストから挿絵を選ぶことができます。

episode art movie 3

ポイント4:ポーズ写真でおふたりらしさ・オリジナリティを演出

イントロ部分や各パートの冒頭でポーズ写真を使用することで、楽しくクオリティの高いムービーになります。

スマホで撮影した写真や前撮り写真を使用することも可能です。

episode art movie 4

ポイント5:ウェルカムボードのイラストを使用可能

WORLD1でウェルカムボード「episode art」を購入されたお客様は、イントロ部分やエピソードパートにウェルカムボードのイラストを使用することができます。

おふたりの似顔絵や思い出の写真に合わせたイラストを使用することでムービーのオリジナリティがアップします。

episode art movie 5

ポイント6:ウェルカムボードを購入しなくても注文可能

WORLD1でウェルカムボードを購入していないお客様でも注文可能です。

ウェルカムボードのイラストを使用しない場合は、イントロやラストに教会のイラストが表示されます。

episode art movie 6

【注意事項】

サンプルムービーはウェルカムボードを購入した場合のムービーです。

ウェルカムボードのイラストを使用する場合、ムービーの納品日はボードの納品日から約2週間後となります。

