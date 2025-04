大阪の夏の野外音楽フェスティバル「ジャイガ」こと『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025』が、今年は万博記念公園(吹田市)の特設会場で7月19日・20日の2DAYS開催される。昨年は、舞洲スポーツアイランドで全58組が出演し、2日間で5万5000人を動員。今年は、舞台を万博記念公園に移し、「太陽の塔」を見上げながらの実施となる。11日までに、第2弾アーティストと日割りが発表され、豪華ラインナップとなっている。

■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025』日時:2025年7月19日(土)・20日(日)午前9時30分開場/11時開演会場:万博記念公園 ジャイガ特設会場(大阪府吹田市千里万博公園)【DAY1】 ※=第2弾発表indigo la End川崎鷹也 ※Crossfaith ※coldrainsumika日食なつこ ※ねぐせ。BialystocksビッケブランカFUNKY MONKEY BΛBY'SPenthouseマルシィ礼賛緑黄色社会レトロリロン and more…!!【DAY2】 ※=第2弾発表AwichKroiサバシスターGENERATIONS ※ChevonSIRUPTeleFear, and Loathing in Las VegasBLUE ENCOUNT ※フレデリック04 Limited SazabysMY FIRST STORY ※マカロニえんぴつ ※ヤバイTシャツ屋さんLANARIP SLYME and more…!!