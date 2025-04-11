大阪夏フェスに新展開「吹田の万博」で豪華競演…すでに30組超決定 『ジャイガ』第2弾ラインナップ【日割り一覧】
大阪の夏の野外音楽フェスティバル「ジャイガ」こと『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025』が、今年は万博記念公園（吹田市）の特設会場で7月19日・20日の2DAYS開催される。
【写真】豪華！太陽の塔の下に集う…『ジャイガ』出演決定アーティストたち
昨年は、舞洲スポーツアイランドで全58組が出演し、2日間で5万5000人を動員。今年は、舞台を万博記念公園に移し、「太陽の塔」を見上げながらの実施となる。11日までに、第2弾アーティストと日割りが発表され、豪華ラインナップとなっている。
■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025』
日時：2025年7月19日（土）・20日（日）午前9時30分開場／11時開演
会場：万博記念公園 ジャイガ特設会場（大阪府吹田市千里万博公園）
【DAY1】 ※＝第2弾発表
indigo la End
川崎鷹也 ※
Crossfaith ※
coldrain
sumika
日食なつこ ※
ねぐせ。
Bialystocks
ビッケブランカ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
Penthouse
マルシィ
礼賛
緑黄色社会
レトロリロン and more…!!
【DAY2】 ※＝第2弾発表
Awich
Kroi
サバシスター
GENERATIONS ※
Chevon
SIRUP
Tele
Fear, and Loathing in Las Vegas
BLUE ENCOUNT ※
フレデリック
04 Limited Sazabys
MY FIRST STORY ※
マカロニえんぴつ ※
ヤバイTシャツ屋さん
LANA
RIP SLYME and more…!!
【写真】豪華！太陽の塔の下に集う…『ジャイガ』出演決定アーティストたち
昨年は、舞洲スポーツアイランドで全58組が出演し、2日間で5万5000人を動員。今年は、舞台を万博記念公園に移し、「太陽の塔」を見上げながらの実施となる。11日までに、第2弾アーティストと日割りが発表され、豪華ラインナップとなっている。
日時：2025年7月19日（土）・20日（日）午前9時30分開場／11時開演
会場：万博記念公園 ジャイガ特設会場（大阪府吹田市千里万博公園）
【DAY1】 ※＝第2弾発表
indigo la End
川崎鷹也 ※
Crossfaith ※
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日食なつこ ※
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