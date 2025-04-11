¤Þ¤¹¤ª¤«²¬ÅÄ¤ÎÇÐÍ¥Ä¹ÃË¡¡Ëå¡¦·ë¼Â¤È¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¡Ö2¿Í¤È¤â¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤Î²¬ÅÄ·½±¦¡Ê56¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄÎ´Ç·²ð¡Ê27¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Î´Ç·²ð¤Ï¡ÖËå¤È¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤µ¤ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËå¤ÏÀÅ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ï¤¶¤È¾Ð¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¡ª¡ª¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢µ¤¤¬¤¹¤ë¾Ð¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡×¤Î¸åÆ£½ßÊ¿¤ÈÊ¡ÆÁ½¨²ð¡¢Î´Ç·²ð¤ÎËå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²¬ÅÄ·ë¼Â¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤æ¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤ï¤¡¡¼¡ª²¬ÅÄ·»Ëå¤â¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤â¹¥¤¤Ç´¶Æ°¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö·»ËåÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö·»Ëå¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤¤¤¯¤Î¤Í¡¢ÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤ê¤å¤¦¤¯¤ó¤Ï¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤·¡¢Ëå¤µ¤ó¤Ï²Ä°¦²á¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×²¬ÅÄ·½±¦¤È¡¢·½±¦¤ÎÆ±´ü·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¾åÅèÍ´²Â¤¬1995Ç¯¤Ë·ëº§¡¢98Ç¯¤ËÎ´Ç·²ð¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£2000Ç¯¤Ë¤ÏËå¡¦·ë¼Â¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ï17Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢Éã¡¦·½±¦¤Ï19Ç¯¤ËºÆº§¤òÊó¹ð¡¢2»ù¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿·ë¼Â¤Ïº£·î3Æü¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£