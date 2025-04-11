Hey! Say! JUMP、35thシングル「encore」発売日・収録詳細が決定
Hey! Say! JUMPが、35枚目となるニューシングル「encore」（読み:アンコール）を5月28日にリリースする。
本作の表題曲は伊野尾慧主演カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『パラレル夫婦死んだ“僕と妻”の真実』主題歌で、Hey! Say! JUMPらしい爽やかさと、トレンディーでポップな曲調が印象的な1曲となっている。カップリング収録されるM2「SUPER CRUISIN’」はラランド・サーヤが作詞作曲を担当したアッパーなヒップホップチューンだ。
初回限定盤2には、Hey! Say! JUMPと幾多の名曲をともに作り上げてきた辻村有記×伊藤賢のタッグによる「未来線」を収録。多彩なメロディーラインとHey! Say! JUMPの新しい化学反応に挑んでいる。Blu-ray/DVDには「SUPER CRUISIN’」Music Video & Makingに加え、メンバー8人が “遊んでから帰れ！”と命じられ挑戦したバラエティ企画映像を収録する。
また、JUMPremium BOX盤には「Hey! Say! JUMP オリジナル・トートバッグ ~encore~」を封入。こちらは2019年発売シングル「Lucky-Unlucky / Oh! my darling」に封入した「持っていてトートバッグ」を6年ぶりにアンコールしたものになる模様。
通常盤には、複雑だけど淡くてやさしい想いを歌に込めたラブソング「ラブレター」、春夏秋冬どこでも盛り上がるお祭りソング「MATSURI☆FEVER」を収録する。
ジャケットなどの詳細は、今後追って発表となる。
ニューシングル「encore」
■初回限定盤1
[CD+Blu-ray]LCCA-6196/7 ￥1,980(税抜価格 ￥1,800)
[CD+DVD] LCCA-6198/9 ￥1,980(税抜価格 ￥1,800)
CD:
M1. encore (カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン「パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実」主題歌)
作詞:YUUKI SANO 作曲:YUUKI SANO, 花村智志 編曲:花村智志, E&M
M2. SUPER CRUISINʼ
作詞:サーヤ 作曲:サーヤ, Shin Sakiura 編曲:Shin Sakiura
M3. Step by step(初回限定盤1 のみ収録)
作詞:大原拓真(Penthouse) 作曲:浪岡真太郎(Penthouse) 編曲:遠藤ナオキ, 浪岡真太郎(Penthouse)
Blu-ray/DVD:
「encore」 Music Video & Making
「Hey! Say! JUMP Special Live 2024-2025 JUMPARTY ~Opening Part~」
■初回限定盤2
[CD+Blu-ray]LCCA-6200/1 ￥1,980(税抜価格 ￥1,800)
[CD+DVD] LCCA-6202/3 ￥1,980(税抜価格 ￥1,800)
CD:
M1. encore
M2. SUPER CRUISINʼ
M3. 未来線(初回限定盤2 のみ収録)
作詞:辻村有記 作曲:辻村有記, 伊藤賢 編曲:辻村有記, 伊藤賢
Blu-ray/DVD:
「SUPER CRUISINʼ」 Music Video & Making
バラエティ企画映像
■JUMPremium BOX 盤(完全生産限定盤)
[CD+GOODS]LCCA-6204 ￥2,750(税抜価格 ￥2,500)
CD:
M1. encore
M2. SUPER CRUISINʼ
封入グッズ:
Hey! Say! JUMP オリジナル・トートバッグ ~encore~
■通常盤
[CD]LCCA-6205 ￥1,320(税抜価格 ￥1,200)
CD:
M1. encore
M2. SUPER CRUISINʼ
M3. ラブレター(通常盤のみ収録)
作詞:岡田一成 作曲:岡田一成, RUSH EYE 編曲:RUSH EYE
M4. MATSURI☆FEVER(通常盤のみ収録)
作詞:MUTEKI DEAD SNAKE 作曲:MUTEKI DEAD SNAKE, 児山啓介 編曲:児山啓介
M5~8. M1~M4.のオリジナル・カラオケ
★先着購入特典
通常盤をご購入の方に先着で『めじるし“!”マークチャーム』をプレゼントいたします
リリース情報
先行配信中
https://heysayjump.lnk.to/SCSGTw
関連リンク
◆Hey! Say! JUMP オフィシャルTikTok