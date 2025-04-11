Image: Amazon.co.jp

¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£

¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢2ËÜ°Ê¾å¤òÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÍí¤Þ¤Ã¤Æ¤ï¤º¤é¤ï¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢Anker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡ÖUSB-C & USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê2-in-1, 140W¡Ë¡×¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

1ËÜ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀè¤¬Æó¸Ô¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ö2¥Ø¥Ã¥É¡×»ÅÍÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£

¢£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ

1ËÜ¤Ç2ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡õ¥Î¡¼¥ÈPC¤¬µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤­¤ë¡¢Anker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤Î¡ÖUSB-C & USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê2-in-1, 140W¡Ë¡×

¢£¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á

¡¦543 ¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼ USB-C & USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë

¡¦PowerLine ­· Flow USB-C & USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë

Anker USB-C ¡õ USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë (2-in-1, 140W) µÞÂ®½¼ÅÅ USB 2.0iPhone 16 / 15 GalaxyS24 / S23 MacBook Air/Pro iPad Â¾ÂÐ±þ (1.2m ¥Ö¥é¥Ã¥¯)
1,990±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR

2ËÜ¤ÎUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬1ËÜ¤Ë½¸Ìó

¡ÖUSB-C & USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê2-in-1, 140W¡Ë¡×¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â2ËÜ¤ÎUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬1ËÜ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Ä¤Þ¤êUSB-C ¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜµ¡´ï¤Ø2ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î1ËÜ¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤Ð²ÙÊª¤â¸º¤ê¡¢½ÐÀè¤Çºî¶È¤¹¤ë¾ì¹ç¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£

ºÇÂç140W½ÐÎÏ¤Ç¥Î¡¼¥ÈPC¤òµÞÂ®½¼ÅÅ

¤µ¤é¤ËUSB-CÃ±¥Ý¡¼¥È»ÈÍÑ»þ¤ÏºÇÂç140W¤Î¹â½ÐÎÏ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¡£

USB PDÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤­¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¡´ï¤ËÅ¬¤·¤¿½ÐÎÏ¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£

Â¾¤Ë¤â10,000²ó°Ê¾å¤ÎÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë´è¾æ¤µ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤¤¤¿¤¤Ä¹¤µ¤ËÄ´À°¤Ç¤­¤ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤­¤È¡¢½õ¤«¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£

¥±¡¼¥Ö¥ëÁª¤Ó¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ï¡¢¡ÖUSB-C & USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê2-in-1, 140W¡Ë¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡ü¥Ö¥é¥Ã¥¯

Anker USB-C ¡õ USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë (2-in-1, 140W) µÞÂ®½¼ÅÅ USB 2.0iPhone 16 / 15 GalaxyS24 / S23 MacBook Air/Pro iPad Â¾ÂÐ±þ (1.2m ¥Ö¥é¥Ã¥¯)
1,990±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR

¡ü¥Û¥ï¥¤¥È

Anker USB-C ¡õ USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë (2-in-1, 140W) µÞÂ®½¼ÅÅ USB 2.0 iPhone 16 / 15 GalaxyS24 / S23 MacBook Air/Pro iPad Â¾ÂÐ±þ¡Ê1.2m ¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
1,990±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR

¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª

Anker 543 ¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼ USB-C & USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë ¿¢ÊªÍ³ÍèÁÇºà 240W µÞÂ®½¼ÅÅ iPhone 16 / 15 MacBook Pro iPad Pro iPad Air 5 Galaxy S24 ³Æ¼ïÂÐ±þ (1.8m ¥Ö¥é¥Ã¥¯)
1,290±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë AnkerÍí¤Þ¤Ê¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë 100W ·ëÂ«¥Ð¥ó¥ÉÉÕ¤­ USB PDÂÐ±þ ¥·¥ê¥³¥óÁÇºàºÎÍÑ iPhone 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air ³Æ¼ïÂÐ±þ (1.8m ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯)
1,890±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR

¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

Source:Amazon.co.jp